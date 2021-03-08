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Компания Маска строит гигантскую аккумуляторную батарею в Техасе

  • 8.03.2021, 20:43
Компания Маска строит гигантскую аккумуляторную батарею в Техасе
Фото: Gettyimages.com

Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день.

Дочерняя компания Tesla незаметно строит гигантскую аккумуляторную батарею мощностью более 100 мегаватт в Англтоне, штат Техас, городе примерно в 40 милях к югу от Хьюстона. Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Рабочие на объекте держат оборудование в секрете и не пускают посторонних, но логотип Tesla можно было увидеть на каске рабочего, а официальные документы помогли подтвердить роль компании.

Когда в феврале на Техас обрушился ледяной шторм и миллионы людей остались без электричества на несколько дней, гендиректор Tesla Илон Маск высмеял в твиттере Совет по надежности электроснабжения Техаса, или Ercot, некоммерческую группу, которая управляет поставками электроэнергии для 26 миллионов потребителей. 49-летний Маск недавно переехал в Техас, и его различные компании расширяют свою деятельность в штате.

Система хранения аккумуляторов, созданная дочерней компанией Tesla Gambit, зарегистрирована в Ercot. Уоррен Лашер, старший директор по системному планированию в Ercot, сказал, что коммерческая эксплуатация проекта запланирована на 1 июня. Площадка находится рядом с подстанцией Техас-Нью-Мексико.

Хотя Tesla известна своими электромобилями с батарейным питанием, она всегда была больше, чем автомобильная компания: ее официальная миссия - "ускорить переход мира к устойчивой энергетике". Аккумуляторы для коммунальных предприятий необходимы для хранения электроэнергии, производимой ветром и солнцем, но они также могут стать прибыльными. Сохраняя избыток электроэнергии при низких ценах и спросе, владельцы батарей могут продавать ее обратно в сеть при высоких ценах.

Tesla потратила годы на освоение технологий бытовой энергетики. Аккумуляторы Tesla подключены к подстанции Mira Loma в южной Калифорнии, Эдисон, к востоку от Лос-Анджелеса. Система на 20 мегаватт, которая работает с декабря 2016 года, поддерживает работу сети в часы пик и помогает коммунальному предприятию максимально использовать свои возобновляемые ресурсы. В районе залива Сан-Франциско PG&E Corp. и Tesla строят систему мощностью 182,5 мегаватт на электрической подстанции в Мосс-Лендинг, которая должна быть введена в эксплуатацию к августу.

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