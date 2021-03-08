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Профсоюзы Мьянмы призвали ко всеобщей забастовке

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  • 8.03.2021, 21:06
Профсоюзы Мьянмы призвали ко всеобщей забастовке
Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Многие предприятия уже прекратили работу, протестуя против репрессивного военного режима.

В Мьянме в понедельник, по призыву профсоюзов, многие предприятия прекратили работу, протестуя против репрессивного военного режима, установленного 1 февраля в результате переворота, svoboda.org.

Девять крупнейших профсоюзов Мьянмы призвали сограждан к "полной и длительной остановке экономики" начиная с 8 марта. В совместном заявлении профсоюзов говорится, что продолжение экономической деятельности выгодно военному режиму. Командование вооружённых сил, в ответ, предостерегло всех, кто поддержит забастовку, что они будут уволены.

Западные СМИ отмечают, что в понедельник в Мьянме не работали некоторые торговые центры и магазины, почтовые и банковские отделения, текстильные фабрики. В Янгоне проходили акции сторонников демократии из числа крестьян и рабочих аграрного сектора. Несколько человек погибли в столкновениях с полицией в разных городах, сообщило агентство AFP.

4 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщала о гибели в Бирме не менее 54 манифестантов с начала протестов против военного переворота. По данным ООН, не менее 1700 человек были арестованы в ходе репрессий.

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