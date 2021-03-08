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Госсекретарь США: Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Беларуси

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  • 8.03.2021, 21:07
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Госсекретарь США: Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Беларуси
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Энтони Блинкен назвал Таракана последним диктатором Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Александра Лукашенко последним диктатором Европы, передает ТАСС.

Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Беларуси.

Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования Марии Колесниковой. «В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы», — заявил Блинкен.

Он отметил, что Колесникова находится под стражей в Беларуси. «Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Беларуси», — подчеркнул шеф американской дипломатии.

При этом первая леди США Джилл Байден, также выступившая на церемонии, утверждала: «Справедливые выборы в Беларуси укрепят также нашу собственную (американскую. — Прим.) демократию».

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