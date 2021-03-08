Анджей Почобут: У отца и сына одна и та же проблема 5 8.03.2021, 21:41

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Видимо, у Лукашенко это наследственное.

Известный журналист прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет не признал старшего сына Лукашенко – Виктора – президентом НОК Беларуси.

– В Беларуси два президента. Папа рулит страной, а сын - Национальным олимпийским комитетом, – пишет Анджей Почобут. – После сегодняшнего решения МОК у них одна и та же проблема – мир не признает их легитимности. Видимо, у Лукашенко это наследственное...

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