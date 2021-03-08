закрыть
8 марта 2021, понедельник, 23:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники перехватили дрон с белорусскими сигаретами

4
  • 8.03.2021, 22:03
  • 2,804
Литовские пограничники перехватили дрон с белорусскими сигаретами
Фото: pasienis.lt

Аппарат обнаружили с помощью прибора ночного видения.

Белорусские сигареты попадают в Литву не только по суше, но и по воздуху и по воде, сообщает tut.by.

В ночь на 8 марта литовские пограничники в Шальчининкайском районе услышали звуки квадрокоптера. Аппарат обнаружили с помощью прибора ночного видения. Пограничники перехватили контроль над дроном и посадили его. Как оказалось, квадрокоптер перевозил 300 пачек белорусских сигарет. Стоимость груза оценили в 900 евро. Дрон DJI Matrice 600 Pro, который использовали контрабандисты, стоит 5,6 тысяч евро у официальных продавцов.

На территории Литвы оператора дрона не нашли. Об инциденте сообщили ВВС Литвы и белорусской стороне, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Еще одну партию сигарет нашли в пятницу, 5 марта. В Вильнюсском районе пограничники задержали троих местных жителей с 3 тысячами пачек белорусских сигарет. Еще полторы тысячи пачек выловили из Вилии. Четыре пакета с сигаретами отправили в Литву со стороны Беларуси, замаскировав под льдину. В одном пакете находился GPS-трекер, чтобы облегчить поиск груза.

Фото: pasienis.lt
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў