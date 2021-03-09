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Готовятся «сюрпризы», из-за которых белорусы ринутся за долларами и евро

  • 9.03.2021, 8:20
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Готовятся «сюрпризы», из-за которых белорусы ринутся за долларами и евро

А март только начался.

За первые два месяца 2021 года население Беларуси купило иностранной валюты на чистой основе на 16,5% больше, чем за такой же период 2020-го. И хотя основной объем валюты куплен в текущем году в январе, а в феврале скупка валюты сильно сократилась, став меньше, чем в феврале прошлого года, сам факт превышения спроса на валюту над ее продажей говорит о сохранении девальвационных ожиданий в народе, пишет «Инфобанк».

Ведь чистый спрос на валюту в феврале сохранился при том, что белорусский рубль уже много месяцев стабилен, границы закрыты – «шоп-туризм» и частный импорт сократился, а из Литвы, Польши и Украины попросту исчез, и доллары и евро для него, значит, уже не нужны, а BYN-рублевые вклады сейчас выгодней долларовых.

И чистый спрос снизился просто потому, что денег на покупку валюты стало меньше. Это косвенно подтверждается тем, что снижение чистой покупки произошло главным образом благодаря резкому – почти в 11 раз, до наибольшей за более чем 1 год – приросту чистой продажи именно наличной валюты. В безналичном же секторе падение намного меньше.

И этот сильный прирост чистой продажи в наличном секторе создан как раз большим приростом объем проданной валюты –из «хранилищ «Матрасбанка», куда валюта откладывается для хранения на вклад «до востребования на черный день».

И даже сумма купленной наличной иностранной валюты в феврале («для размещения в «Матрасбанк») сократилась: денег стало не хватать после оплаты заметно подорожавших коммунальных услуг. Да и вообще после прошлогодних – во второй половине года – расходов на «бегство в доллар» при политическом кризисе, денег для покупки валюты осталось немного.

Всего за февраль 2021-го населением Беларуси было:

продано иностранной валюты (валовое предложение) – на $709 млн: больше, чем в январе, на $97 млн (+15,8%)

куплено иностранной валюты (валовый спрос) – на $757 млн: меньше, чем в январе, на 410 млн (-1,3%)

чистая покупка (чистый спрос) – составил $47 млн: меньше, чем в январе, на $107 млн (-69,5%).

Но даже сильно сократившийся объем чистой покупки валюты населением – он стал меньше, чем в прошлом году, в 2,7 раз – далеко не самый лучший результат, учитывая, что в последние годы в феврале месяце чаще была чистая продажа.

И если валовый объем проданной физическими лицами иностранной валюты в феврале 2021-го оказался третьим по сумме после 2020-го и 2014-го, то февральский объем купленной валюты в этом году меньше только прошлогодней суммы.

Но за два месяца с начала года объем чистого спроса населения на иностранную валюту в этом году остается больше, чем в прошлом: в январе-феврале 2020-го было куплено на чистой основе $173 млн, а в январе-феврале 2021-го – $201 млн (плюс 16,5%). И эта сумма январско-февральской чистой покупки валюты физлицами стала рекордной за 12 лет – после 2009-го.

При этом объем проданной за январь-февраль иностранной валюты физлицами в 2021-м стал наименьшим за 4 года, а вот объем купленой оказался меньше, чем только в 2020 году, и больше, чем в январе-феврале всех предыдущих лет: валовый спрос на валюту со стороны населения Беларуси даже сейчас, когда доллар не растет – на высоком уровне.

В годовом формате, скользящей 12-месячной суммой, чистая покупка иностранной валюты населением чуть сократилась, составив за период с марта 2020-го по февраль 2021-го $1,998 млрд после достижения месяц назад 6,5-летнего максимума.

И хотя до рекордного годового объема чистой покупки в $2,685 млрд в 2014 году сегодняшней сумме далеко, всего только 3,5 года назад был достигнут исторически рекордный объем 12-месячной чистой продажи – $2,394 млрд.

Такая негативная динамика сформировалась из быстрого роста валовой покупки валюты населенинем в последние 3,5 года при более медленном росте валовой ее продажи, а в последние 11 месяцев – вообще ее падения.

За последние 12 месяцев, с марта 2020-го по февраль 2021-го, населением Беларуси:

продано иностранной валюты – на $8,085 млрд

куплено иностранной валюты – на $10,083 млрд.

Рекордная годовая сумма проданной населением иностранной валюты была совсем недавно, перед падением, а купленной – в 2014 году. Исторические максимумы валютного рынка физических лиц такие:

объем проданной за 12 месяцев иностранной валюты – $9,938 млрд (с апреля 2019-го по март 2020-го)

объем купленной за 12 месяцев иностранной валюты – $11,517 млрд (с июля 2013-го по июнь 2014-го).

Период беспрерывного чистого спроса на валюту со стороны населения в Беларуси начался в декабре 2019-го: белорусы уже 15 месяцев подряд скупают валюту, и за это время куплено на чистой основе $2,214 млрд. По длительности беспрерывного времени чистой покупки такого не было уже 13 лет. Хотя по объему бывали и хуже периоды.

И поскольку свободных денег на покупку валюты все меньше –

после уже купленных ранее более чем $2 млрд, на что пошли миллиарды BYN-рублей,

после подорожания коммуналки (а в марте придут счета за отопление еще больше, чем в феврале из-за намного более сильных февральских морозов),

после общего ускорения инфляции, отчего власти решили даже заморозить цены на продукты,

благодаря выгодным сейчас (и даже за много предыдущих, после девальвации, месяцев) BYN-рублевых вкладов

– чистый спрос на валюту со стороны населения в марте должен будет еще больше упасть, а возможно даже будет первая за 16 месяцев чистая продажа валюты. Тем более, что белорусский рубль в Беларуси сегодня пока удерживается.

Но март только начался, и «сюрпризы», из-за которых люди в панике ринутся за долларами и евро, отдав за них последние деньги – вполне возможны.

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