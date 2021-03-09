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Диктатор начал сбрасывать балласт: часть силовиков и «ябатек» скоро будут за бортом

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  • 9.03.2021, 8:23
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Диктатор начал сбрасывать балласт: часть силовиков и «ябатек» скоро будут за бортом

Денег нет, но вы держитесь

В Беларуси грядет большая «оптимизация» бюджетников, которая будет проходить по принципу «денег нет, но вы держитесь».

Падающие зарплаты бюджетников власти обещают повысить за счет «оптимизации» численности рабочих мест. Так, по всем сферам деятельности реальные январские заработки упали на 13,5%, сообщает tut.by. Что это означает, догадаться не трудно.

Денег у режима становится все меньше, отсидеться не получится ни у кого, зацепит всех и каждого. Когда армию «церберов» и «прикорытников» кормить будет нечем, начнут избавляться и от «хатаскрайников», и от «ябатяк», и от части силовиков.

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