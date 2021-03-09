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Наемники «Вагнера» нахимичили в ЦАР

  • 9.03.2021, 8:36
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Наемники «Вагнера» нахимичили в ЦАР
Фото: Reuters

Разгадка пришла неожиданно.

Путинские зеленые человечки, о существовании которых уже более 6 лет молчат в Кремле, МИД и российских спецслужбах оказываются должны, наконец, стать предметом гордости России. Именно такие посылы и формулировки содержатся в репортаже военкора А.Рогаткина о «мощной» работе «российских инструкторов» в ЦАР, а также в волне материалов в Telegram-каналах ряда «российских журналистов», связанных с ГРУ, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Совершенно открыто прозвучал тезис: «Бойцы наших ЧВК – такие же герои войны с терроризмом, как и летчики, спецназ, пехотинцы, сотрудники ГРУ, ФСБ... Этого не надо стесняться. Этим надо гордиться». Данная информация прозвучала на фоне инцидента с крушением вертолета SA 341 Gazelle, который упал в болото в районе стратегической автотрассы, по которой идет снабжение осажденной повстанцами столицы Банги продовольствием. Вертолеты данного типа используются россиянами для проведения карательных акций против повстанцев, а также эвакуации пострадавших в боях. Именно одного из высокопоставленных раненых боевиков ЧВК «Вагнера» перевозили в столицу на лечение. По данным МИД РФ вертолет совершил «жесткую посадку», а уже потом загорелся от утечки топлива, но пилот и «инструктор» спаслись.

При этом между моментом инцидента и появлении информации о нем прошло несколько дней, и очевидно россияне желали тщательно скрыть данный неприятный эпизод. Ранее уже звучали опровержения значительных потерь «вагнеровцев» в ЦАР, также как категорически опровергались факты их участия в боевых действиях. На всех уровнях звучала мысль лишь о том, что «инструктора» тренируют FACA – армию ЦАР, охраняют президента Туадеру или золотоносные и алмазные шахты и рудники.

Официальные власти России утверждали, что в ЦАР направлены «военные специалисты ВС РФ, которые не принимают участие в боевых действиях», а значит боевых потерь не может быть, и точка.

Но журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев твердит: если бы не ЧВК «Группа Вагнера», то режим в ЦАР давно бы уже потерял власть, т.к. за 2 года именно «вагнеровцы» подготовили хотя бы видимость армии республики, зачистили от повстанческих отрядов 25% территории. Пока доблестные бойцы FACA разбегались при даже слухах о приближении повстанцев «Коалиции патриотов за перемены», боевики Пригожина создали коридор из Банги в Камерун, «дорогу жизни» для Туадеры, используя тактику выжженной земли. Операции по зачистке городов Бозум или Абба также требуют большого людского ресурса. По данным The Africa Report, если в 2018 году в ЦАР было 450 «вагнеровцев», то к концу 2020 года их там уже более 1000 человек. Это делает ЦАР второй по насыщенности российскими боевиками после Ливии. Однако численность повстанцев в десятки раз больше, и возникает резонный вопрос, как же российским наемникам удается с ними справляться, ведь территория ЦАР очень обширна? При этом вообще нет данных о реальных потерях в рядах ЧВК «Вагнера», хотя они должны по опыту Сирии исчисляться сотнями убитых.

Разгадка пришла 2 марта, когда местное издание Le Nouveau Centrafrique распространило данные о том, что российские наемники используют химическое оружие для подавления повстанческого движения, что является нарушением Гаагской конвенции, Женевского протокола и Конвенции о запрещении химического оружия и о его уничтожении. Россия, также как и в Сирии, для ликвидации повстанцев в ЦАР использует те же самые грязные методы, и идет на военные преступления. Хотя на фоне падения боевых качеств ЧВК «Вагнера», усиления деградации данной ЧВК ожидать чего-то иного вряд ли следует. Но своими зловещими деяниями «вагнеровцы», которых призывают в РФ сделать объектом глорификации, лишь подтверждают свою страшный девиз: «Кровью захлебнется тот, кто усомниться в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно».

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