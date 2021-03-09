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«Семья купила квартиру, а через несколько лет налоговая спросила, откуда деньги»

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  • 9.03.2021, 8:53
  • 1,960
«Семья купила квартиру, а через несколько лет налоговая спросила, откуда деньги»

Налоговики «нашли» превышение расходов над доходами в 38 копеек.

Семья из Мозыря в 2017 году купила квартиру, на которую копила почти 20 лет. В начале этого года налоговая попросила отчитаться по доходам и расходам. После того у налоговиков возникли новые вопросы, они нашли превышение расходов над доходами в 38 копеек и попросили заплатить подоходный налог.

Портал tut.by рассказал, чем закончилась эта история.

Жительница Мозыря Мария (имя изменено) рассказала, что в начале этого года налоговая попросили ее отчитаться по доходам и расходам.

— В 2017 году наша семья купила квартиру. А в начале этого года инспекция МНС попросила отчитаться за 2019 и 2020 годы. Я говорю, что в эти годы ничего не покупала, у меня нету перерасхода. Но такой закон, — говорит Мария. Она уточняет, что предоставила в налоговую декларацию о доходах и расходах.

— Я указала, что мы собирали деньги на квартиру с 1999 года, в том году я перешла на более оплачиваемую работу. Естественно, что не один день собираешь, когда покупаешь.

Мария рассказывает, что после этого налоговая прислала требование о предоставлении пояснений о источнике доходов. В письме говорилось, что после изучения доходов и расходов установлено превышение расходов на 0,38 рубля в 1999 году: в январе — на 15 копеек, в феврале — на 23 копейки. И если в течение 30 дней не отчитаться, откуда эти деньги, то нужно заплатить с этой суммы подоходный налог.

— Получилось, что в январе и феврале у меня зарплата была меньше бюджета прожиточного минимума, который выдал компьютер (в ИМНС. — Прим. ред.). Получилось, что я должна 38 копеек. Вроде перерасход. Не знаю, как так вышло. А с марта 1999 года я перешла на другую работу.

Дело в том, что при сопоставлении сумм к расходам относят деньги на покупку минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В случае с Марией налоговики, по всей видимости, так и поступили, поэтому и появились 38 копеек за январь и февраль 1999 года. Ее зарплата оказалась ниже этого показателя.

Женщина говорит, что попыталась вникнуть в законодательство и обнаружила нюансы.

— Мы вроде бы решили уже этот вопрос (с налоговой. — Прим. ред.). Я сама нашла постановление от 1999 года, что бюджет прожиточного минимума ввели не с начала года. Не было раньше такого понятия, как БПМ, — говорит женщина. — Налоговая сняла этот вопрос, там извинились, сказали, что какой-то у них сбой, видимо.

Мария говорит, что беспокоилась, чтобы ей не выписали штраф, поэтому постаралась разобраться в законах.

Как налоговая соотносит доходы и расходы

С июля 2017 года налоговая может сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. Для этого налоговики присылают письменный запрос (требование о представлении декларации о доходах и имуществе). При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (сейчас это 7250 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Но может возникнуть ситуация, когда налоговая попросит отчитаться за более ранний период, чем эти 10 лет. К примеру, если человек, у которого запросили декларацию, скажет, что доходы он получил раньше 10-летнего периода, за который просят отчитаться. В таком случае налоговая может дополнительно попросить пояснения по доходам и расходам за более ранний период. Как и было в случае с семьей из Мозыря.

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