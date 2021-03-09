«Режим посиневшими руками пытается удержать падающий на него потолок» Андрей Жвалевский

9.03.2021, 9:12

фото: ONLINER

Экономика Беларуси сыплется быстрее, чем забытая с Нового года елка.

Такого Восьмого марта я не припомню. Думаю, больше всего оно напоминает тот день в 1857 года, когда тысячи работниц вышли на улицы Нью-Йорка. У нас дух был таким же.

Белорусские девушки снова прошлись по Минску в масках, заклеенных крест-накрест черным. Но в электричке на Молодечно были замечены и девушки в красно-белом. Они читали книги на белорусском. Да, это в поддержку бабушек, которых штрафовали и сажали за чтение школьной классики в такой же электричке.

Выстраивались цепочки солидарности, в том числе в центре Минска. Отдельное спасибо нашим соотечественникам, которые поддержали белорусок в разных странах, устроив пикеты, в том числе перед Европарламентом.

Вспоминали белорусских женщин и в Вашингтоне, где вручали Международную женскую премию за отвагу. Мария Колесникова — лауреат премии, но пока в СИЗО. Освобождения ее потребовали госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

Гораздо увлекательнее изучать сухие цифры статистики. Судя по ним, луканомика сыплется быстрее, чем забытая с Нового года елка. Стабилиздец ударил даже по «своим» — по бюджетникам. Им обещали удвоение зарплат, но в январе они получили на 13,5% меньше, чем в декабре. И это без учета падения курса белорусского рубля. Поэтому сейчас начинается «оптимизация» — народ просто выставляют на улицу. И выставлять будут самых умелых, а не самых лояльных (их выпрут чуть позже), так что и качество работы бюджетных организаций сразу же рухнет. Что тут же скажется на экономике… Замкнутый круг. Режим экономии уже вынуждены ввести некоторые министерства. Если верить документам в соцсетях в Бресте собираются даже отказаться от услуг МВД по охране объектов минюста. Потому что денег уже не хватает.

Проклятие нелегитимности перекинулось с Саши на Витю. МОК отказался признать Виктора Лукашенко президентом НОК Беларуси. А заодно и Дмитрия Баскова не признали членом исполкома. Ну, и напомнили, что НОК Беларуси не получит денег, кроме как на стипендии спортсменам и подготовки команды к Олимпиаде, на которой команда выступит под другим флагом. Скорее всего, под настоящим национальным. Нынешних чиновников на Игры точно не пустят, вернее, не дадут аккредитацию.

Мне «власть» напоминает нерадивого хозяина, который довел свой дом до аварийного состояния. И однажды потолок чуть не обрушился на этого балбеса. Человек успел выставить руки, уперся в потолок, поднапрягся и даже чуть приподнял его. Теперь стоит и уговаривает всех вокруг: «Видите, у меня все хорошо! Дайте денег (зачеркнуто) подпорок под потолок! Он и так не падает, но с подпорками вообще шик-блеск-красота будет!». А никто уже не дает. А на чердаке скапливается вода после каждого дождичка. А балки тихо скрипят. Этот криворукий может еще какое-то время постоять, но руки рано или поздно посинеют.

И тогда вопрос только в том, успеет он (и те, кто помогают изображать стабильность аварийного дома) выскочить раньше, чем все обрушится.

Но строить новый дом, по-любому, будем мы. И без этого «крэпкага хазяйственика».

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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