Медики выяснили, в каких общественных местах легче всего подхватить коронавирус

Медики выяснили, в каких общественных местах легче всего подхватить коронавирус1
- 9.03.2021, 9:28
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Исследование провели специалисты из Берлинского технического университета.
В музеях и театрах вероятность заразиться коронавирусом гораздо ниже, чем в супермаркетах, общественном транспорте и офисе.
Об этом говорится в результатах исследования, которое провели ученые Берлинского технического университета.
Так, ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом в помещениях различного типа. В ходе исследования они учитывали среднее время пребывания человека в помещении, дозу аэрозольных частиц, которые вдыхали люди, а также вентиляцию.
Исследователи обнаружили, что если люди одеты в защитные маски, а помещение заполнено посетителями на 30%, то наиболее безопасными являются музеи, театры и оперные залы.
А вот визит в супермаркет или тренировки в фитнес-клубе вдвое опаснее с точки зрения возможного заражения.
Повышенный риск подхватить COVID-19 и в ресторане — достаточно лишь заполнить помещение людьми в масках на четверть, и заразиться коронавирусом будет вдвое легче, чем в театре.
Исследование показало, что подхватить коронавирус гораздо легче, если в помещении находится больше людей. Например, если спортзал заполнен на 50%, вероятность заразиться более чем в два раза выше, чем если заполненность составляет 30%.
Также стоит заметить, что ученые изучили возможность заражения в различных помещениях и людей без масок. В таком случае вероятность подхватить COVID-19 значительно возрастала.