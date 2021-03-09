Медики выяснили, в каких общественных местах легче всего подхватить коронавирус 1 9.03.2021, 9:28

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Исследование провели специалисты из Берлинского технического университета.

В музеях и театрах вероятность заразиться коронавирусом гораздо ниже, чем в супермаркетах, общественном транспорте и офисе.

Об этом говорится в результатах исследования, которое провели ученые Берлинского технического университета.

Так, ученые проанализировали вероятность заражения коронавирусом в помещениях различного типа. В ходе исследования они учитывали среднее время пребывания человека в помещении, дозу аэрозольных частиц, которые вдыхали люди, а также вентиляцию.

Исследователи обнаружили, что если люди одеты в защитные маски, а помещение заполнено посетителями на 30%, то наиболее безопасными являются музеи, театры и оперные залы.

А вот визит в супермаркет или тренировки в фитнес-клубе вдвое опаснее с точки зрения возможного заражения.

Повышенный риск подхватить COVID-19 и в ресторане — достаточно лишь заполнить помещение людьми в масках на четверть, и заразиться коронавирусом будет вдвое легче, чем в театре.

Исследование показало, что подхватить коронавирус гораздо легче, если в помещении находится больше людей. Например, если спортзал заполнен на 50%, вероятность заразиться более чем в два раза выше, чем если заполненность составляет 30%.

Также стоит заметить, что ученые изучили возможность заражения в различных помещениях и людей без масок. В таком случае вероятность подхватить COVID-19 значительно возрастала.

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