Названы народные методы, которые быстро снижают сахар в крови 9.03.2021, 9:54

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Пять простых способов, которые доступны каждому.

На сегодняшний день выделяют много эффективных способов снизить сахар в крови.

Можно воспользоваться народными средствами в домашних условиях, чтобы быстро и эффективно вывести лишнюю глюкозу. К проблеме необходимо подходить комплексно, стабилизируя рацион питания. Но, давайте поговорим обо всем по порядку, пишет cursorinfo.co.il.

Выясняем норму

Благодаря многочисленным исследованиям удалось установить нормы концентрации глюкозы. Они варьируются в зависимости от возраста и пола. Замеры осуществляются утром или на голодный желудок, но не после еды.

Оптимальные показатели (в Ммоль/л):

Новорожденные — 2,8–4,4

Дети постарше, подростки, взрослые люди до 55 лет — 3,3–5,5

Лица преклонного возраста от 55 до 90 лет — 4,5–6,4

Граждане возрастной категорией от 90 лет — 4,2–6,7.

Как снизить сахар?

Замер можно провести в домашних условиях, если есть специальный аппарат. Затем воспользуйтесь нижеприведенными народными средствами, чтобы быстро и без лекарств снизить концентрацию глюкозы.

Стоит понимать, что после трапезы сахар резко подскакивает до отметки 7,7–7,8 Ммоль/л. Не стоит считать это отклонением от заявленных норм, но при сдаче анализов крови на выявление глюкозы данные показатели учитываются.

Также замечаются некоторые колебания у девушек, которые вынашивают ребенка. Для беременных женщин нормой считается показатель в пределах 3,8–5,8 Ммоль/л. После появления малыша на свет значение приходит в норму.

Народные средства для снижения сахара в крови

Знахари альтернативной медицины предоставили свои действенные рецепты. Снизить сахар в крови можно народными средствами направленного действия быстро.

Рецепт № 1. Семена льна

Все семенные культуры как нельзя лучше сказываются на здоровье диабетиков. Возьмите 1,5–2 столовые ложки льняного семени, разомните в порошок ступкой или кофемолкой. Соедините с 0,2 л. горячей воды. Настаивайте под крышкой 35–45 минут. Введите сок половины лимона, не фильтруйте. Сразу же употребляйте за 1 прием. Это средство можно использовать, как только сахар резко повысился (экстренная помощь).

Рецепт № 2. Гречневая крупа с кефиром

Возьмите 2 столовые ложки сухой гречки, промойте, разомните в ступке или кофемолке. Залейте 350 мл. кефира жирностью 2,5%. Оставьте на ночь, утром гречка разбухнет. Перемешайте содержимое и употребите за 10 минут за завтрака.

Рецепт № 3. Овес

Решая, как снизить сахар в крови, можно использовать цельнозерновой овес. В домашних условиях вам потребуется половина стакана сырья. Смешайте овес с 600 мл. теплой воды, поставьте на плиту и томите четверть часа. Затем дайте содержимому остыть, профильтруйте. Принимайте по 130 мл. напитка трижды в сутки на протяжении месяца. Уже после первого приема вы быстро и эффективно снизите концентрацию глюкозы.

Рецепт № 4. Фасоль стручковая

Смешайте 4 столовые ложки стручковой фасоли с 500 мл. горячей воды. Поставьте на огонь и уваривайте на минимальной мощности треть часа. После этого снимите состав с плиты, дайте ему постоять 50–60 минут. Проведите фильтрацию, употребляйте трижды в сутки за 10 минут до еды.

Рецепт № 5. Яйцо с лимонным соком

Выдавите из одного лимона сок, соедините с сырым куриным яйцом (охлажденным). Взбейте составляющие вилкой до однородности. Принимайте средство в течение 3 дней на голодный желудок. Затем возьмите 10-дневный перерыв, при необходимости повторите терапию.

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