Названы народные методы, которые быстро снижают сахар в крови
- 9.03.2021, 9:54
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Пять простых способов, которые доступны каждому.
На сегодняшний день выделяют много эффективных способов снизить сахар в крови.
Можно воспользоваться народными средствами в домашних условиях, чтобы быстро и эффективно вывести лишнюю глюкозу. К проблеме необходимо подходить комплексно, стабилизируя рацион питания. Но, давайте поговорим обо всем по порядку, пишет cursorinfo.co.il.
Выясняем норму
Благодаря многочисленным исследованиям удалось установить нормы концентрации глюкозы. Они варьируются в зависимости от возраста и пола. Замеры осуществляются утром или на голодный желудок, но не после еды.
Оптимальные показатели (в Ммоль/л):
Новорожденные — 2,8–4,4
Дети постарше, подростки, взрослые люди до 55 лет — 3,3–5,5
Лица преклонного возраста от 55 до 90 лет — 4,5–6,4
Граждане возрастной категорией от 90 лет — 4,2–6,7.
Как снизить сахар?
Замер можно провести в домашних условиях, если есть специальный аппарат. Затем воспользуйтесь нижеприведенными народными средствами, чтобы быстро и без лекарств снизить концентрацию глюкозы.
Стоит понимать, что после трапезы сахар резко подскакивает до отметки 7,7–7,8 Ммоль/л. Не стоит считать это отклонением от заявленных норм, но при сдаче анализов крови на выявление глюкозы данные показатели учитываются.
Также замечаются некоторые колебания у девушек, которые вынашивают ребенка. Для беременных женщин нормой считается показатель в пределах 3,8–5,8 Ммоль/л. После появления малыша на свет значение приходит в норму.
Народные средства для снижения сахара в крови
Знахари альтернативной медицины предоставили свои действенные рецепты. Снизить сахар в крови можно народными средствами направленного действия быстро.
Рецепт № 1. Семена льна
Все семенные культуры как нельзя лучше сказываются на здоровье диабетиков. Возьмите 1,5–2 столовые ложки льняного семени, разомните в порошок ступкой или кофемолкой. Соедините с 0,2 л. горячей воды. Настаивайте под крышкой 35–45 минут. Введите сок половины лимона, не фильтруйте. Сразу же употребляйте за 1 прием. Это средство можно использовать, как только сахар резко повысился (экстренная помощь).
Рецепт № 2. Гречневая крупа с кефиром
Возьмите 2 столовые ложки сухой гречки, промойте, разомните в ступке или кофемолке. Залейте 350 мл. кефира жирностью 2,5%. Оставьте на ночь, утром гречка разбухнет. Перемешайте содержимое и употребите за 10 минут за завтрака.
Рецепт № 3. Овес
Решая, как снизить сахар в крови, можно использовать цельнозерновой овес. В домашних условиях вам потребуется половина стакана сырья. Смешайте овес с 600 мл. теплой воды, поставьте на плиту и томите четверть часа. Затем дайте содержимому остыть, профильтруйте. Принимайте по 130 мл. напитка трижды в сутки на протяжении месяца. Уже после первого приема вы быстро и эффективно снизите концентрацию глюкозы.
Рецепт № 4. Фасоль стручковая
Смешайте 4 столовые ложки стручковой фасоли с 500 мл. горячей воды. Поставьте на огонь и уваривайте на минимальной мощности треть часа. После этого снимите состав с плиты, дайте ему постоять 50–60 минут. Проведите фильтрацию, употребляйте трижды в сутки за 10 минут до еды.
Рецепт № 5. Яйцо с лимонным соком
Выдавите из одного лимона сок, соедините с сырым куриным яйцом (охлажденным). Взбейте составляющие вилкой до однородности. Принимайте средство в течение 3 дней на голодный желудок. Затем возьмите 10-дневный перерыв, при необходимости повторите терапию.