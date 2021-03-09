Готова ли Россия к изоляции? 4 9.03.2021, 10:03

2,274

фото: Bloomberg

Кремлевский театр кабуки играет фальшивую пьесу.

Готова ли Россия к изоляции? В последнее время многие пишут, что да, почти готова. По крайней мере, в «верхах» готовятся идти именно по такому сценарию, власть перехвачена «силовиками» и вообще, тот же Лавров все время говорит о готовности разрыва отношений с ЕС, а Путин показывает страшные видео про ядерные ракеты. Но в реальности дела обстоят иначе, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Илья Гращенков.

В сегодняшнем мире к изоляции не готов никто, даже Северная Корея скорее играет свою незавидную роль «мирового жупела», а Кимы получают от этого свой маленький гешефт. Проблема в том, что повторить подвиг Советского Союза с его развернутой внутренней экономикой (от галош до ракет) практически невозможно, для этого придется опять возрождать сельское хозяйство, машиностроение и прочие отрасли экономики, поставленные на сугубо капиталистические рельсы. Да, в общем-то, никто и не собирается делать очередную социалистическую революцию, речь скорее об обратном – отказе от социальных обязательств прошлого и устремление к цифровому госкапитализму. Поэтому новый «железный занавес» и прочие атрибуты изоляционизма если и возможны, то скорее как элементы идеологической борьбы – одних не впущать, а других не отпущать. Да и то, к точечным репрессиям у нас уже давно привыкли.

Другой вопрос, а где деньги-то брать? Пока что экономика базируется в основном на добудь-продай схеме (пресловутая «сырьевая игла») и спекулятивной политике монетаристов Грефо-Кудринского призыва. В промежутках между этими операциями, наши технологи и оружейники пытаются продать какие-то более сложные товары на рынках третьего мира. Белоусов продвигает идею воссоздания национальной экономики, но в нее слабо верит, кажется, даже он сам. Поэтому используют ее больше для запугивания «набиулинистов» и прочих «сислибов». Те, исправно вкладывают деньги из закромов в экономику США и ЕС, для виду прикупая немножечко юаней. Кстати, если говорить про Китай, то наш «восточный партнер» никогда не даст нам стать одинокими. Любые попытки изоляционизма обречены на одно – упасть в мягкие объятия дружбы «китайского тигра», а это, то еще удовольствие.

Поэтому, «изоляционистская партия» выпущена на сцену нашего театра кабуки с одной целью – показать всю серьезность намерения власти торговаться за право оставаться членами глобального мира, но имея свой небольшой интерес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».