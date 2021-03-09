Выдающийся врач увольняется в знак солидарности с анестезиологом-реаниматологом из Витебска Владимиром Мартовым

Выдающийся врач увольняется в знак солидарности с анестезиологом-реаниматологом из Витебска Владимиром Мартовым13
- 9.03.2021, 10:12
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Солидарность медиков набирает обороты.
Врач, уважаемый человек и высококлассный специалист, Харьков Дмитрий Петрович, врач-хирург, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи, ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» публично заявил о своем решении покинуть занимаемый им пост в связи с событием, которое в очередной раз потрясло медицинское сообщество Беларуси.
Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
Дмитрий Петрович глубоко возмущен фактом расторжения трудового контракта между Витебской БСМП и врачом анестезиологом-реаниматологом Мартовым Владимиром Юрьевичем, специалистом высочайшего уровня и человеком исключительных моральных качеств.
Непродление контракта с врачом Мартовым В.Ю. инициировано администрацией БСМП г. Витебска, вероятная причина — гражданская позиция и честность врача.
Дмитрий Петрович Харьков глубоко возмущен ситуацией в медицинской сфере в Беларуси и убежден , что с увольнением таких специалистов как Мартов В.Ю. начинается очередное «дело врачей», когда медиков преследуют за правду и честность.
Поэтому, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи, ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Харьков Д.П. принял сложное решение , проявив солидарность с Мартовым В.Ю, и написал заявление о прекращении своих трудовых взаимоотношений с бывшей 9 больницей по истечении срока его контракта.
«На подобный смелый и решительный поступок может пойти только человек, чья совесть чиста, а желание справедливости важнее личных интересов.
Никто не сможет помочь нашим коллегам, кроме нас самих.
Медики, сейчас пришло время солидарности!», — отмечает телеграм-канал.