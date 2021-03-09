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Выдающийся врач увольняется в знак солидарности с анестезиологом-реаниматологом из Витебска Владимиром Мартовым

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  • 9.03.2021, 10:12
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Выдающийся врач увольняется в знак солидарности с анестезиологом-реаниматологом из Витебска Владимиром Мартовым
Врач, Харьков Дмитрий Петрович

Солидарность медиков набирает обороты.

Врач, уважаемый человек и высококлассный специалист, Харьков Дмитрий Петрович, врач-хирург, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи, ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» публично заявил о своем решении покинуть занимаемый им пост в связи с событием, которое в очередной раз потрясло медицинское сообщество Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Врач, Харьков Дмитрий Петрович

Дмитрий Петрович глубоко возмущен фактом расторжения трудового контракта между Витебской БСМП и врачом анестезиологом-реаниматологом Мартовым Владимиром Юрьевичем, специалистом высочайшего уровня и человеком исключительных моральных качеств.

Непродление контракта с врачом Мартовым В.Ю. инициировано администрацией БСМП г. Витебска, вероятная причина — гражданская позиция и честность врача.

Дмитрий Петрович Харьков глубоко возмущен ситуацией в медицинской сфере в Беларуси и убежден , что с увольнением таких специалистов как Мартов В.Ю. начинается очередное «дело врачей», когда медиков преследуют за правду и честность.

Поэтому, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи, ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Харьков Д.П. принял сложное решение , проявив солидарность с Мартовым В.Ю, и написал заявление о прекращении своих трудовых взаимоотношений с бывшей 9 больницей по истечении срока его контракта.

Обращение врача Харькова Д.П.

«На подобный смелый и решительный поступок может пойти только человек, чья совесть чиста, а желание справедливости важнее личных интересов.

Заявление об увольнении по истечении срока контракта Харькова Д.П.

Никто не сможет помочь нашим коллегам, кроме нас самих.

Медики, сейчас пришло время солидарности!», — отмечает телеграм-канал.

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