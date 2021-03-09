Ученые нашли в Чехии богатую «женскую» сокровищницу V века 1 9.03.2021, 10:41

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Фото: Х. Брезинова, Р. Чернохова

Археологи обнаружили чудом нетронутое бревенчатое сооружение.

В Чехии ученые раскопали богатое женское захоронение V века.

Находка была сделана еще в 2019 году, в деревне Сендражице на территории современной Чехии, но ее описание опубликовано только сейчас.

Археологи, из Музея Восточной Чехии в Градец-Кралове обнаружили захоронения периода нестабильности и начала распада Западной Римской империи. Четыре из пяти могил были разграблены, но одна бревенчатая могильная камера оказалась нетронутой, пишет «Вокруг света. Украина».

Внутри камеры археологи обнаружили останки женщины, умершей в возрасте примерно 35-50 лет, а с ними богатую коллекцию погребального инвентаря, в которую входили четыре золотых и серебряных пряжки, инкрустированные полудрагоценными камнями, головной убор, украшенный золотом, стеклянные бусины, железный нож, костяной гребешок, яичная скорлупа, большие куски ткани, а также кожаный и керамический сосуды.

В остальных захоронениях оказались останки мужчин и женщин в возрасте от 16 до 55 лет. Хотя их могилы были разграблены еще в древности, исследователи обнаружили там короткий меч, ножи, стеклянные и янтарные бусы, металлические пряжки от кожаных ремней, обувную фурнитуру и роговые гребни.

Сейчас артефакты из всех могил исследуют эксперты из Университета Масарика в Брно, Университета химии и технологий в Праге, Института археологии Чешской академии наук, Горного музея в Пршибраме и Института Макса Планка в Германии.

Радиоуглеродное датирование позволит уточнить хронологию могил, а изотопный анализ покажет, что было основным источником белка для каждого человека.

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