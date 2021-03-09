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Андрей Санников: Давление наших свободных спортсменов заставило Лукашенко уйти

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  • 9.03.2021, 10:50
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Андрей Санников: Давление наших свободных спортсменов заставило Лукашенко уйти
Андрей Санников

Уже очевидно, что диктатор покинет не только пост главы НОК.

Кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в эфире Espreso.TV поделился мнением об уходе Лукашенко с поста «президента» НОК.

– Уже очевидно, что Лукашенко уйдет. То, что он своего сына сделал генералом, но это как понимать, потому что все-таки давление наших свободных спортсменов на то, чтобы лишить Лукашенко международных соревнований, на то, чтобы не пустить их на Олимпийские игры, оно заставило Лукашенко уйти с поста, который он очень любил. Он очень любил же называться президентом НОК. И сделал теперь президентом НОК своего старшего сына.

Я думаю, что все-таки человек может жить в животном состоянии: одурманенном и зомбированном, – но не так долго, как на это рассчитывает Лукашенко. Он в заложниках держит всю страну, но его хватательные рефлексы, во-первых, не имеют тех инструментов, которые раньше были. Во-вторых, продолжительность протестов, я возвращаюсь к мирному пути, показывает, что не будет никакого принятие этой власти, – сказал Андрей Санников.

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