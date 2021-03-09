«Маму ударили в лицо»: в Гомеле ОМОН напал на 66-летнюю преподавательницу 11 9.03.2021, 11:22

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Валерия Децук

Фото: ok.ru

Каратели пришли к женщине накануне праздника 8 марта.

В Гомеле задержана 66-летняя преподаватель Белорусского государственного университета транспорта Валерия Децук, сообщает «Радыё Свабода». ОМОН ворвался к ней в квартиру утром 7 марта. Родные ожидают, что судить женщину будут 9 марта.

Валерия Децук преподает экологию, она кандидат химических наук. Родственники не знают причины задержания преподавателя, лишь предполагают, что ее могли задержать за комментарий в Telegram.

«Утром 7 марта позвонили в квартиру. Папа открыл дверь, и в дом ворвались пять человек. Кричали: «Всем лежать, работает ОМОН!“ Маму, папу и меня сбили с ног, положили лицом в пол. Ничего не объяснили, просто сказали: «Мы ее забираем». Маму ударили по лицу — мне показалось, она упала в обморок. Она еще была в ночном белье, даже одеться не разрешили — мол, только при нас, а то нож спрячет под одеждой. Когда ее выводили, она плакала», — сказал сын задержанной Сергей.

По словам Сергея, у матери сразу забрали смартфон и что-то на нем сфотографировали. «Позже я узнал, что они сфотографировали комментарий моей мамы, который она оставила под каким-то видео на каком-то телеграм-канале. В чем ее обвиняют, пока неизвестно», — говорит гомельчанин.

Сергей рассказывает, что его омоновцы отнесли в другую комнату, где с ним разговаривал неизвестный, представившийся начальником управления. «Он сказал, что лично за нас взялся и мы все сядем. За что — непонятно… В СИЗО, где она [мама] сейчас находится, у меня приняли только теплую одежду — продукты брать отказались», — добавил Сергей.

9 марта Валерию должны судить, но по-прежнему неизвестно, за что, а также во сколько будет заседание.

Ранее Валерию Децук не задерживали.

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