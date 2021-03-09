Алесь Беляцкий: Продолжаем делать все, что только можно 2 9.03.2021, 11:32

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Правозащитный центр «Весна» не сдается.

Организации гражданского общества Беларуси выступили в поддержку правозащитного центра «Весна», попавшей под уголовное преследование. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследует уголовное дело, которое возбуждено по факту деятельности правозащитного центра. Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, «Весна» якобы «финансировала протесты», пишет сайт «Радыё Рацыя».

Это дело прокомментировал председатель «Весны» Алесь Беляцкий, который сам сейчас находится в Женеве на мероприятиях по случаю – весеннего заседания Совета по правам человека ООН:

– Следственные действия продолжаются, чем оно закончится пока трудно сказать. Появятся ли новые статьи обвинения, останется ли пока все так, как есть. В любом случае естественно, что это мешает нашей работе. Тем не менее продолжаем делать все, что можно делать в этих сложных условиях. Станет понятнее, кто является подозреваемым по этому делу. Пока что это один человек, член Совета «Весны» Дмитрий Соловьев. Я думаю, что этот список будет шире, иначе бы это дело не возбуждалось. Кто будет следующими, посмотрим.

Уголовное дело ведется по Ст. 342 Уголовного кодекса. Проводиться следственные действия: обыски в офисах региональных отделений, квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие технические действия. Член Совета ПЦ «Весна» Дмитрий Соловьев являться подозреваемым по этому делу и находится подпиской о невыезде.

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