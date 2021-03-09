Путин против интернета 7 Александр Гольц

9.03.2021, 11:42

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Александр Гольц

Как тут не вспомнить Остапа Бендера.

Представляю, как после итоговой коллегии Министерства внутренних дел РФ, чихвостит глава ведомства Владимир Колокольцев своих подчиненных. Они, не уловившие духа времени, составили его отчетный доклад по старинке. Министр нудно говорил о борьбе с преступными группировками, раскрытии особо тяжких преступлений. Но все это вовсе не интересовало главного участника коллегии – Владимира Путина.

Как и положено Верховному главнокомандующему, президент сосредоточен на борьбе с новым главным преступником, глобальным Доктором Зло. Имя этому главарю криминала – интернет. Путин так прямо и заявил руководителям отечественной полиции: «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента». Главный начальник страны с явной озабоченностью констатирует: слишком быстро развиваются технологии, власти за ними не поспевают. А главной целью интернет-преступников является важнейшее достояние нашей страны (да нет, я не про дворец в Геленджике), эти хорьки позорные нацелились на наших детей.

Используют всемирную сеть, черт бы ее побрал, для «распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств». Впрочем, есть преступление и пострашнее – «несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции». И тут же следует прямое указание правоохранителям: «Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия».

Ну кто посмеет протестовать, когда главный начальник открывает фронт борьбы против доведения детей до самоубийства! Как тут не вспомнить Остапа Бендера, которого тоже интересовала судьба несчастных беспризорных детишек. На самом деле мы, скорее всего, присутствуем при первых залпах войны с интернетом и социальными сетями, в которых Кремль давно видит опасного противника. Неделю назад на коллегии ФСБ Путин однозначно определил всемирную сеть как поле битвы: «Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в 3,5 раза».

Причем, если верить правоохранительным органам других стран, Россия уже давно создала специальные подразделения по осуществлению «соперничества» в кибер-пространстве и периодически добивается здесь существенных успехов. Американская прокуратура, помнится, назвала с десяток офицеров Главного управления Генштаба, которые участвовали в операциях по вмешательству в американские выборы. И сейчас в Штатах только пытаются оценить ущерб, нанесенный проникновением хакеров в базы данных главных американских министерств. Однако при всех этих замечательных возможностях, которые дал интернет отечественным спецам плаща и клавиатуры, в Кремле, похоже, испытывают иррациональный страх, связанный с социальными сетями как средством мобилизации граждан. Еще лет десять назад Игорь Сечин объяснял, что «арабскую весну» соцсети «нагуглили». В сознании отечественных начальников, которые годы потратили на то, чтобы превратить российскую журналистику в половую тряпку, никак не укладывается, что может быть некое им неподконтрольное средство распространения информации, доступ к которому имеют десятки миллионов людей. Тех самых, что смотрят разоблачительные ролики Навального.

И Путин объявил войну интернету. Нет сомнения, что карательные органы, следуя прямому путинскому указанию, наплодят гигантское количество дел о нарушениях придуманных Госдумой законов о безопасном (для властей) пользовании всемирной сетью. Неутомимые роскомнадзорцы будут штрафовать соцсети за то, что те не уничтожили тексты, которые начальники считают незаконными. Мало этого, как сообщают СМИ, правительство уже озаботилось новым налогом на интернет. Он предполагает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, пользующихся сведениями граждан России и формирующих рекламную политику на территории РФ.

В общем, будут воевать с интернетом со всей страстью борцов с чипированием и связи 5G. С тем же успехом, с каким некогда боролись с книгопечатанием, считая его источником всех мыслимых и немыслимых пороков. Даже если Кремлю удастся невозможное и ему достанет ресурсов, чтобы на манер старших товарищей из Китая соорудить вокруг России некую защитную стену, проживет она недолго. Регулярно взлетают ракеты Илона Маска, размещающие в космосе все новые спутники глобальной системы распространения интернета. В обозримом будущем распространение информации будет в принципе невозможно контролировать с помощью национального законодательства. Останется только посылать в штаб-квартиру Microsoft спецназ…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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