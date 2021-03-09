Медики назвали вид капусты, который является мощным средством для долголетия
- 9.03.2021, 11:59
Специалисты обнаружили в ней огромное количество витаминов и микроэлементов.
Многие растительные продукты славятся набором полезных свойств. Ученые рассказали об одном из них, который, согласно результатам исследований, способен приблизить к долголетию, пишет u-news.com.ua.
Отмечается, что речь идет о фиолетовой капусте. Часто ее называют краснокочанной.
По словам специалистов, в состав фиолетовой капусты входят многие полезные вещества.
Среди них выделяют следующие:
витамин С;
витамин К;
витамин А;
витамин В6;
тиамин;
калий;
рибофлавин;
железо;
кальций;
цинк;
магний;
фосфор;
медь.
Защищает клетки от повреждений
Фиолетовая капуста отличается большим количеством мощных растительных соединений, таких как каротиноиды и флавоноиды. Они работают, чтобы защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Антоцианы, пигменты, которые придают фиолетовой капусте ее яркий фиолетовый цвет, также работают как антиоксиданты. Исследования показывают, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте в 4,5 раза выше, чем в зеленых сортах.
Снижает воспаления
Фиолетовая капуста также помогает снизить воспаление из-за антиоксидантов в составе. Недавнее исследование показало, что этот овощ снижает маркеры воспаления в кишечнике на 22-40%, пишет Food.news. Сульфорафан, богатое серой соединение, которое выделяется при резке капусты, также может бороться с воспалением, утверждают эксперты.
Поддерживает здоровье сердца
Сульфорафан в фиолетовой капусте поддерживает здоровую работу сердца, говорят ученые. Флавоноиды и антоцианы также защищают сердце от воспаления, которое, как полагают специалисты, способствует развитию сердечных заболеваний. Одно исследование показало, что женщины, регулярно употребляющие продукты, богатые антоцианами, имеют на 11-32% более низкий риск сердечного приступа.