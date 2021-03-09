Медики назвали вид капусты, который является мощным средством для долголетия 9.03.2021, 11:59

Специалисты обнаружили в ней огромное количество витаминов и микроэлементов.

Многие растительные продукты славятся набором полезных свойств. Ученые рассказали об одном из них, который, согласно результатам исследований, способен приблизить к долголетию, пишет u-news.com.ua.

Отмечается, что речь идет о фиолетовой капусте. Часто ее называют краснокочанной.

По словам специалистов, в состав фиолетовой капусты входят многие полезные вещества.

Среди них выделяют следующие:

витамин С;

витамин К;

витамин А;

витамин В6;

тиамин;

калий;

рибофлавин;

железо;

кальций;

цинк;

магний;

фосфор;

медь.

Защищает клетки от повреждений

Фиолетовая капуста отличается большим количеством мощных растительных соединений, таких как каротиноиды и флавоноиды. Они работают, чтобы защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Антоцианы, пигменты, которые придают фиолетовой капусте ее яркий фиолетовый цвет, также работают как антиоксиданты. Исследования показывают, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте в 4,5 раза выше, чем в зеленых сортах.

Снижает воспаления

Фиолетовая капуста также помогает снизить воспаление из-за антиоксидантов в составе. Недавнее исследование показало, что этот овощ снижает маркеры воспаления в кишечнике на 22-40%, пишет Food.news. Сульфорафан, богатое серой соединение, которое выделяется при резке капусты, также может бороться с воспалением, утверждают эксперты.

Поддерживает здоровье сердца

Сульфорафан в фиолетовой капусте поддерживает здоровую работу сердца, говорят ученые. Флавоноиды и антоцианы также защищают сердце от воспаления, которое, как полагают специалисты, способствует развитию сердечных заболеваний. Одно исследование показало, что женщины, регулярно употребляющие продукты, богатые антоцианами, имеют на 11-32% более низкий риск сердечного приступа.

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