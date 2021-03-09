Переполох в Витебске: более 800 человек эвакуировано из школы
- 9.03.2021, 12:09
Поступило сообщение о минировании.
Более 800 человек эвакуировано из-за сообщения о минировании школ в Витебске, сообщает сайт naviny.by.
Отмечается, что 9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы.
«Сотрудниками СПГ в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория. В настоящий момент устанавливается личность «минера». Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра», — говорится в сообщении.