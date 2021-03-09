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Переполох в Витебске: более 800 человек эвакуировано из школы

  • 9.03.2021, 12:09
Переполох в Витебске: более 800 человек эвакуировано из школы

Поступило сообщение о минировании.

Более 800 человек эвакуировано из-за сообщения о минировании школ в Витебске, сообщает сайт naviny.by.

Отмечается, что 9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы.

«Сотрудниками СПГ в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория. В настоящий момент устанавливается личность «минера». Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра», — говорится в сообщении.

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