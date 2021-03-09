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В Беларуси ночью будет до -16°С

  • 9.03.2021, 12:29
  • 1,012
В Беларуси ночью будет до -16°С

Более теплая погода установится на юго-западе страны.

В ближайшие дни в Беларуси сохранится морозная погода.

Так, 10 марта, по прогнозам синоптиков, погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления (по северу скажется влияние малоподвижного фронтального раздела), пишут naviny.online.

Ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северу Беларуси.

В ночные и утренние часы сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха:

минимальная ночью -6..-12°С (по северо-востоку при прояснениях -13..-16°С);

максимальная днем от -4°С по северу до +4°С по юго-западу страны.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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