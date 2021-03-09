закрыть
9 марта 2021, вторник, 14:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Болезнь Асада рушит репутацию Кремля

1
  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 9.03.2021, 12:59
  • 8,790
Болезнь Асада рушит репутацию Кремля
Башар Асад
Фото: AFP

Зачем в Сирию прилетал спецборт из РФ?

Как известно, вчера пресс-служба президента Сирии официально подтвердила то, что у Башара Асада и его супруги Асмы диагностирован COVID-19. Сирийский диктатор с супругой были помещены на карантин, который может продлиться несколько недель.

Казалось бы, вполне заурядное сообщение из жизни диктаторов, если бы не одно весьма существенное “НО”. А возможно даже не одно, а сразу несколько.

Как известно, Башар Асад на протяжении долгих лет является ближайшим другом Российской Федерации, по сути, запустившим регулярные войска РФ на ближневосточный плацдарм тогда, когда об этом и подумать было невозможно. Башар Асад позиционируется в российских СМИ как “большой” друг Путина, а сама Сирия чуть ли не является сакральной для России “сестрой”.

Собственно, на первый взгляд сложно недооценить роль Башара Асада в реализации реваншистских амбиций Кремля на Ближнем Востоке, а следовательно, этого персонажа следует, согласно логике, россиянам беречь как зеницу ока! И вот, в период пандемии, несмотря на то, что еще 22 февраля в Сирии была выдана регистрация и разрешение на применение российской вакцины от коронавируса Спутник V, президент республики заболевает на COVID-19.

Странно, что страна, еще летом 2020 года заявившая первой в мире, что обладает высокоэффективной вакциной от коронавируса, не привезла до сих пор специальным бортом, специально для ценного друга, эту панацею. Или не странно?

В России прекрасно знают все риски от употребления ее вакцины, а потому, ее не предлагают особо ценным друзьям. В свою очередь, даже если спецборт из России был и Башар Асад таки прививался, то выходит, что вакцина и вправду не подействовала так, как следовало бы? Или подействовала?

В данном контексте вот что я имею ввиду. Башар Асад хоть и является для России большим другом и фактически разместил у себя полноценный военный контингент ВС РФ, но он, в первую очередь, “большой друг” Ирана, и именно иранские силовики имеют в САР больше прав и свобод, чем российские. Да и оплата услуг и доступ к месторождениям разного рода природных богатств, для иранских “советников” осуществляется по более льготной схеме.

По многим показателям, в последнее время Башар Асад для россиян превращается в обузу, политическую, финансовую и стратегическую. А потому, не исключено, что специальные дозы вакцины для “друга” Путина таки были доставлены. Но настолько специфические, что не только не уберегли Башара Асада от коронавируса, но и после этого заболевания сирийского диктатора, в республике все может резко измениться.

Но, что самое интересное в этой истории, с какой позиции ее не рассматривай и не раскладывай по косточкам варианты произошедшего, она не доставляет России профитов, а наносит, как минимум, репутационные потери.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў