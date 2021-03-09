Болезнь Асада рушит репутацию Кремля 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

9.03.2021, 12:59

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Башар Асад

Фото: AFP

Зачем в Сирию прилетал спецборт из РФ?

Как известно, вчера пресс-служба президента Сирии официально подтвердила то, что у Башара Асада и его супруги Асмы диагностирован COVID-19. Сирийский диктатор с супругой были помещены на карантин, который может продлиться несколько недель.

Казалось бы, вполне заурядное сообщение из жизни диктаторов, если бы не одно весьма существенное “НО”. А возможно даже не одно, а сразу несколько.

Как известно, Башар Асад на протяжении долгих лет является ближайшим другом Российской Федерации, по сути, запустившим регулярные войска РФ на ближневосточный плацдарм тогда, когда об этом и подумать было невозможно. Башар Асад позиционируется в российских СМИ как “большой” друг Путина, а сама Сирия чуть ли не является сакральной для России “сестрой”.

Собственно, на первый взгляд сложно недооценить роль Башара Асада в реализации реваншистских амбиций Кремля на Ближнем Востоке, а следовательно, этого персонажа следует, согласно логике, россиянам беречь как зеницу ока! И вот, в период пандемии, несмотря на то, что еще 22 февраля в Сирии была выдана регистрация и разрешение на применение российской вакцины от коронавируса Спутник V, президент республики заболевает на COVID-19.

Странно, что страна, еще летом 2020 года заявившая первой в мире, что обладает высокоэффективной вакциной от коронавируса, не привезла до сих пор специальным бортом, специально для ценного друга, эту панацею. Или не странно?

В России прекрасно знают все риски от употребления ее вакцины, а потому, ее не предлагают особо ценным друзьям. В свою очередь, даже если спецборт из России был и Башар Асад таки прививался, то выходит, что вакцина и вправду не подействовала так, как следовало бы? Или подействовала?

В данном контексте вот что я имею ввиду. Башар Асад хоть и является для России большим другом и фактически разместил у себя полноценный военный контингент ВС РФ, но он, в первую очередь, “большой друг” Ирана, и именно иранские силовики имеют в САР больше прав и свобод, чем российские. Да и оплата услуг и доступ к месторождениям разного рода природных богатств, для иранских “советников” осуществляется по более льготной схеме.

По многим показателям, в последнее время Башар Асад для россиян превращается в обузу, политическую, финансовую и стратегическую. А потому, не исключено, что специальные дозы вакцины для “друга” Путина таки были доставлены. Но настолько специфические, что не только не уберегли Башара Асада от коронавируса, но и после этого заболевания сирийского диктатора, в республике все может резко измениться.

Но, что самое интересное в этой истории, с какой позиции ее не рассматривай и не раскладывай по косточкам варианты произошедшего, она не доставляет России профитов, а наносит, как минимум, репутационные потери.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

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