Белорусские водители обнаружили еще один «сюрприз», который ведет к лишению прав 1 9.03.2021, 13:05

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фото: Fotolia / gaika1967

А правомерны ли действия ГАИ?

Еще чуть-чуть – и европротоколом можно будет пугать белорусских водителей. Несмотря на всю простоту и легкость составления документа в теории, в дорожной практике из-за него не раз возникали проблемы и конфликты, пишет abw.by.

"Или сейчас, или я вызываю ГАИ"

Столичный таксист Юрий также считал, что составление европротокола – штука несложная. Однако его подвела невнимательность, за что теперь ему грозит лишение "прав". Но обо всем по порядку.

"В тот январский вечер я находился "на линии", как говорят таксисты, то есть работал, – вспоминает Юрий. – Дорожная обстановка с учетом того, что снега навалило выше крыши, была сложная, особенно при проезде во дворах. Выполнив очередной заказ, я стал выезжать со двора задним ходом и понял, что зацепил припаркованный автомобиль".

По словам Юрия, контакт с другой машиной произошел потому, что она была припаркована с нарушением ПДД и сужала пространство для маневра. Однако свою вину водитель не отрицает: задним ходом двигался он, а значит, должен был убедиться в безошибочности и безопасности действий.

"У чужого автомобиля был поврежден бампер, но не сильно, а по касательной. Телефон потерпевшего был указан под лобовым стеклом, и я попросил его спуститься к автомобилю для разбирательства. Ждать инспекторов для оформления ДТП желания ни у меня, ни у потерпевшего не было. Поэтому мы оба решили, что европротокол будет как раз к месту. Ничего сложного в составлении этого документа нет – читай по пунктам и вноси необходимые сведения.

В бланке европротокола я начертил схему, указал все необходимые данные, в том числе номера мобильных телефонов, вместе с потерпевшим перечитали все несколько раз и пересмотрели – вроде бы все в норме, документ составлен по правилам".

Однако через пару часов потерпевший поменял позицию и потребовал, чтобы Юрий немедленно вернулся на место аварии. Мол, все из-за того, что таксист не поставил подпись под одним из пунктов извещения. "Или сейчас, или я вызываю ГАИ для оформления ДТП", – заявил владелец поврежденной машины. Однако Юрий попросил отложить решение вопроса до утра, так как он работал и не мог подъехать сразу же.

"Утром мне позвонил уже инспектор ГАИ и настоятельно рекомендовал прибыть к нему для составления протокола, – продолжает таксист. – Поскольку смена у меня закончилась, я сразу же поехал к нему и получил "в плечи" не один, а сразу два протокола".

Юрия обвинили в двух нарушениях ПДД: п.73, в котором сказано о безопасном движении задним ходом, и п.32.1, по которому запрещается оставлять место ДТП.

"За нарушение этого пункта Правил могут лишить "прав" на два года. И, скорее всего, лишат, – цитирует инспектора Юрий. – С трактовкой "оставил место ДТП” я не согласился, о чем сделал запись в протоколе".

Теперь героя нашей истории волнует вопрос: насколько правомерны возможные наказания?

А что с европротоколом?

По мнению нашей редакции, оба протокола ГАИ нужно оспаривать и ходатайствовать об их прекращении. Для начала разберемся с европротоколом.

Пунктом 192 Положения о страховании в Республике Беларусь указаны условия, при которых допускается составление этого документа.

Скриншот с сайта белорусского Бюро по транспортному страхованию

Эти условия были выполнены. Да, виновник забыл поставить свою подпись под пунктом, где он берет на себя ответственность за причинение вреда. Но такую ответственность он не отрицает. Никто не запрещает устранить этот недостаток путем постановки подписи там, где это требуется в извещении.

Кто-то укажет, что в п.15 бланка европротокола сказано: "Ничего не изменять после подписания обоими водителями и разъединения бланков". Однако в п.15 порядка заполнения бланка извещения о ДТП мы узнаем, что "учиняются подписи владельцев (водителей) транспортного средства "А" и транспортного средства "В", подтверждающие достоверность изложенной в бланке извещения информации и соответствии схемы ДТП реальной ситуации". На достоверность сведений и соответствие схемы ДТП реальной ситуации как раз никто не посягает.

Понятное дело, что правила требуют надлежащего заполнения всех пунктов извещения перед предъявлением этого документа страховщику, но все бывает, в том числе и по невнимательности. Устранить огрех в виде пропущенной подписи не запрещено, достоверность содержания европротокола от этого не изменится.

Никто ничего не оставлял

В соответствии с п.2.40-1 ПДД оставление места дорожно-транспортного происшествия – это "действия участника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства”.

Однако Юрий не скрывал факт ДТП или его обстоятельств. Все детали аварии тщательно зафиксированы обеими сторонами, составлена схема, указаны контактные данные сторон аварии, сведения о транспортных средствах, повреждениях, страховках и прочая информация. Стороны даже зафиксировали все на фото и видео.

При этом ГАИ не искала участника ДТП и не устраивала розыск транспортного средства. Все сведения об участнике аварии и его контактные данные в полной мере содержались в европротоколе. Звонок на мобильный телефон виновника – это не розыскные мероприятия, а лишь процессуальное действие по вызову участника ДТП для дачи пояснений, поскольку по факту с момента составления протокола о процессуальном действии (протокола осмотра) административный процесс считается начатым (ст.9.5 ПИКоАП).

Что делать?

Если ГАИ будет настаивать на привлечении виновника аварии к ответственности или привлечет его, то такие решения можно обжаловать в вышестоящую ГАИ, прокурору или в суд и приводить вышеуказанные аргументы.

По нашему мнению, состава административного правонарушения в действиях виновника аварии нет, он имел право не сообщать в ГАИ о ДТП, руководствуясь п.192 Положения о страховой деятельности (президентский указ №530) и ч.2 п.31.4 ПДД, с составлением извещения о ДТП (европротокола). Протоколы, составленные инспектором ГАИ, подлежат прекращению по п.2 ст.9.6 ПИКоАП Беларуси ввиду отсутствия в действиях состава административного правонарушения.

Глава 18 КоАП. Административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Примечание. Не является административным правонарушением нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать в Государственную автомобильную инспекцию, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции.

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