В Нидерландах придумали неожиданный способ диагностики COVID-19 9.03.2021, 13:12

1,156

Он одновременно позволяет «прокачать» легкие.

Изобретатель Питер ван Виз из Нидерландов придумал новый способ тестирования COVID-19: он создал специальную кабинку, в которой нужно кричать или петь, сообщает «Вокруг света. Украина».

Вместо того, чтобы брать у людей мазки из носа и горла, Виз предлагает им зайти в специальную кабинку. Там установлен очиститель воздуха, который собирает все частицы, которые выделяются во время крика или пения, и затем проверяет, есть ли в частицах коронавирус. «Если у вас есть коронавирус и вы воскликнете — распространятся десятки тысяч частиц с коронавирусом», — рассказывает ученый.

Есть ли у человека коронавирус — определяет специальное устройство, которое идентифицирует вирус по его размеру. Такой метод тестирования длится до трех минут.

Ван Виз установил свою первую «кабинку для крика» неподалеку от пункта тестирования на коронавирус на окраине Амстердама. Он испытывал свое изобретение на людях, только что сделавших обычный ПЦР-тест на коронавирус.

Сейчас изобретение определяет наличие болезни с точностью в 82%. Ван Виз продолжает собирать доказательства эффективности своей разработки.

Похожий способ для выявления коронавируса одобрили в Амстердаме месяц назад. Человеку нужно дунуть в специальную трубку. Но этот метод не используют массово из-за большого количества ошибочно негативных результатов. Ученый считает, что «кабинку для крика» можно использовать для проверки людей в аэропортах, школах, офисах, а также перед концертами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».