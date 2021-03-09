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Солидарность — наша сила!

  • 9.03.2021, 13:15
Солидарность — наша сила!
фото: tut.by

Давайте вспомним белорусскую науку побеждать.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо читателя:

— Давайте вспомним, с чего мы начинали наши протесты. Мы объединились, мы не делились по принадлежности к партиям. Мы не спорили о государственных языках и флагах. Рядом стояли домохозяйки и бизнесмены, пенсионеры и студенты, дворники и банкиры, верующие и атеисты, демократы и либералы. У каждого была своя личная причина для выхода.

Кого-то не устраивала зарплата или пенсия, кто-то был не доволен повышением пенсионного возраста, ростом цен на продукты и коммунальные услуги, кто-то не мог мириться с бесправием и беззаконием.

И каждый занимался тем, что умеет, что может. Политики работали над санкциями, активисты организовывали марши, предприниматели занимались доставкой продуктов и воды, блогеры освещали протесты, пенсионеры рисовали плакаты и распространяли листовки и газеты, верующие молились...

У нас была единая цель: смена власти, свобода политзаключенных и честные выборы.

Что происходит теперь? Почему сегодня на всех интернет-ресурсах столько споров, критики? Ведь каждый занимается своим делом. Одни - внешним давлением на диктатуру, другие работают над санкциями, третьи ведут работу изнутри, четвертые освещают события и эту работу, пятые создают петиции...

И только все в совокупности имеет силу. Только все вместе мы сможем добиться победы! Цель у нас одна! Давайте отбросим негатив и поддержим друг друга.

Только объединившись, только вместе мы сможем прийти к своей цели!

Солидарность — наша сила!

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