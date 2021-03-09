The Economist: Спецслужбы Китая проходят масштабную чистку 9.03.2021, 13:55

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Для многих членов китайских органов внутренней безопасности наступили тревожные времена.

27 февраля Коммунистическая партия объявила о начале долгожданной "чистки" своих рядов. Это, по словам представителей власти, предусматривает наказание всех тех, кого считают коррумпированными или недостаточно лояльными к партии и ее лидеру Си Цзиньпину. Китайский лидер, вероятно, задумывается, насколько надежной является жизненно важная опора его партии, особенно на фоне обострения конкуренции с США, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на журнал The Economist.

Подконтрольные государству СМИ описали эту "чистку" как самую большую подобную кампанию с конца 90-х годов в системе внутренней безопасности, включая полицию, спецслужбы и судебную власть. Кампания, как ожидается, будет продолжаться около года. Целью является обеспечение того, чтобы эти ведомства были "абсолютно лояльными и надежными".

Прогнозируется, что кампания будет подобна той, которую в свое время проводил Мао Цзэдун - бывший лидер коммунистического восстания, он устроил широкую и жестокую чистку рядов партии, чтобы укрепить свой контроль. Это означает, что "полетит много голов", поскольку партия пытается очистить аппарат безопасности, вылечить его от "хронической болезни" и убедиться, что он остается лояльным.

Примечательно, что такая кампания считается необходимой. После того, как Си Цзиньпин занял пост лидера Китая в 2012 году, он начал самую жесткую за последние десятилетия борьбу с коррупцией в стране. Были наказаны сотни тысяч чиновников, в том числе представители спецслужб. Одним из них был бывший член Постоянного комитета Политбюро Чжоу Юнкан.

До того, как Си Цзиньпин принял власть, Чжоу контролировал фактически весь правоохранительный аппарат. В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за коррупцию и разглашение государственной тайны. Позже некоторые китайские чиновники утверждали, без указания деталей, что Чжоу также принимал участие в "политических заговорах". Распространено мнение, что он был противником Си Цзиньпина. 3 февраля партийные следователи заявили, что полиция не смогла ликвидировать "пагубное влияние" Чжоу в правоохранительных силах.

В течение последних нескольких месяцев антикоррупционное ведомство партии захватило нескольких высокопоставленных силовиков. Среди них бывший руководитель полиции Шанхая Гонг Даоан и один из заместителей городского головы. В августе прошлого года Гонг стал третьим полицейским с высоким должностным званием, который попал под расследование с начала 2020 года. В следующем месяце Гонга уволили. 1 марта китайское правительство объявило, что Гонга арестовали, а его дело передали прокурорам.

Обвинения против Гонга включают злоупотребление служебным положением для продвижения собственных деловых интересов, коррупцию, связанную с утверждением назначений, злоупотребление служебным автомобилем. Но "политические" преступления Гонга перечислены первыми: создание фракций в пределах партии и отсутствие необходимой лояльности к партии и Си Цзиньпину. Такие обвинения, вероятно, будут высказаны большинству руководителей полиции в ходе дальнейшей кампании "чистки". Лояльность силовых ведомств "непосредственно влияет на позицию партии во главе государства и сохранение политической стабильности", говорится в официальном отчете руководства.

Первый этап "массовой чистки" был объявлен еще в июле во время судебных расследований в нескольких местных подразделениях милиции, судах и прокуратурах, а также в двух тюрьмах и одному местному бюро государственной безопасности (в котором находится специальная полиция, что занимается "охотой" на диссидентов и шпионов). Ответственным за этот экспериментальный этап был старший служащий по вопросам безопасности Чэнь Исин. Исин уже давно "сотрудничает" с руководством партии, в частности, в феврале прошлого года, в первые дни пандемии COVID-19, его отправили в Ухань, чтобы помочь сдерживать массовую вспышку болезни в центре города. Исин считает, что "образование и улучшение" сил безопасности является задачей "чрезвычайной важности". Он описал эту кампанию как "удаление яда и грязи, чтобы принести свежую воду". Тогда полиция заканчивала трехлетнюю кампанию борьбы против преступных банд и их "защитных зонтиков" в правительстве. Правоохранительные органы разоблачили более 14 700 преступных групп. Но, по мнению китайских властей, это не смогло очистить полицию.

Предполагая, что новая кампания "чистки" пройдет по образцу прошлогодних экспериментов, участники смогут потратить примерно месяц на изучение того поведения, которое от них ожидается. Затем они проведут "самопроверку" и будут выявлять любые потенциальные противоправные действия. Эти признания будут сравниваться с другой информацией, которая будет включать жалобы представителей общественности. Специальные команды будут отправлены из Пекина для обеспечения надлежащей работы на местном уровне.

В прошлом году среди 16 тысяч человек, которые проходили подобную проверку, более 2 200 были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 39 лицам было официально предъявлено обвинения. Если наказания определяются с одинаковой скоростью на национальном уровне, то согласно прогнозам, тысячи людей могут попасть в тюрьму, а сотни тысяч будут наказаны другими способами.

Кампания "массовой чистки" может принести пользу Си Цзиньпину. В конце следующего года он будет председательствовать на съезде партии, который станет критическим моментом в период его руководства. Согласно традиции, Цзиньпин должен будет уйти с должности на этом событии, прослужив десять лет генеральным секретарем. Но пока китайский лидер не проявляет намерения покинуть пост. Кроме того, китайские чиновники также не проявляют сопротивления о продлении срока пребывания Си Цзиньпина на должности. Возможно, контраст между относительно успешным контролем Китая над коронавирусом и несогласованной реакцией Запада на пандемию укрепили позицию Цзиньпина. Но, усиливая контроль над службами безопасности, он станет еще более уверенным в том, что никто не осмелится ему противостоять, резюмирует издание.

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