закрыть
9 марта 2021, вторник, 14:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали суперпродукты для «очистки» артерий и улучшения кровообращения

  • 9.03.2021, 13:52
  • 2,762
Медики назвали суперпродукты для «очистки» артерий и улучшения кровообращения

Они помогают, даже если процесс «закупорки» сосудов уже начался.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются самой распространенной причиной преждевременной смерти: на их «совести» каждая четвертая смерть. Самая распространенная причина развития этих болезней – закупорка артерий, пишет u-news.com.ua.

Зубной налет, кальций, жирные кислоты – все это увеличивает риск «забивания» наших сосудов. К сожалению, волшебного средства, которое помогло бы раз и навсегда очистить наши артерии, пока не придумано. Но врачи составили список продуктов, которые могут помочь не только предотвратить закупорку сосудов, но и помочь замедлить этот процесс, если он уже начался.

Овсянка

Впервые знаменитая овсянка была рекомендована как средство профилактики закупоривания артерий еще 20 лет назад и с тех пор многочисленные исследования только подтверждают ее полезные свойства. Пищевые волокна, которыми богат овес, помогают снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП, который буквально просачивается внутрь наших сосудов и оседает на стенках. Так что начинайте свой день с порции овсянки – дольше проживете.

Фасоль

Еще один источник клетчатки, которой в фасоли втрое больше, чем даже в овсянке. Еще одно преимущество – антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами, также повышающими риск болезни сердца. Так что ешьте блюда из фасоли хотя бы дважды в неделю – ваше сердце скажет вам «спасибо».

Чечевица

Как показало одно из исследований, проведенное на мышах, употребление чечевицы способно нейтрализовать повреждения, которые сосуды получают при гипертонии. Кроме того, в чечевице по-настоящему много белка и клетчатки, а также кальция, магния и калия – минералов, которые помогают держать под контролем давление.

Жирная рыба

Рыба жирных сортов должна появляться на вашем столе не реже, чем дважды в неделю – если, конечно же, вы всерьез заботитесь о своем здоровье и долголетии. Жирные кислоты омешга-3, которых особенно много в рыбе, способны уменьшить сосудистые бляшки и буквально очистить наши артерии – и тем самым буквально спасти наше здоровье.

Авокадо

Моно- и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в авокадо, очень полезны для здоровья сердца: они способны снизить уровень плохого холестерина ЛПНП и повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП. Кроме того, в них также очень много клетчатки, которая необходима не только для нашего здоровья, но и для красивой фигуры.

Фисташки

Орехи – еще один продукт, который помогает «прочистить» артерии. Во-первых, в них много жиров, полезных для сердца. А, во-вторых, в фисташках много растительных стеролов, которые помогают не только снизить уровень холестерина, но и блокировать поглощение его опасной разновидностью нашим организмом. Очень полезные орехи!

Куркума

Куркумин, антиоксидант, который содержится в этой популярной пряности, помогает предотвратить накопление жировых отложений и блокирование артерий. Куркуму можно добавлять в пищу, а можно – в кофейные напитки или чай.

Арбуз

Что происходит, когда наши сосуды подвергаются длительному воздействию опасных факторов – например, повышенному давлению или «плохому» холестерину? Их стенки изнашиваются, становятся менее эластичными и перестают нормально функционировать, из-за чего повышается риск инсульта или сердечного приступа. Помочь может обыкновенный арбуз: в этой огромной ягоде много цитруллина – аминокислоты, которую организм использует для производства оксида азота, в свою очередь необходимого для возвращения сосудам здоровой эластичности. Но не надейтесь только на арбуз, следите за уровнем давления!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў