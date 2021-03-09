Европарламент лишил иммунитета Пучдемона и двух его соратников 9.03.2021, 14:14

«За» проголосовали 400 депутатов.

Европейский парламент лишил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков депутатской неприкосновенности, открыв путь для их экстрадиции в Испанию.

Как сообщает AP, 400 депутатов проголосовали за лишение Пучдемона депутатского иммунитета, 248 — против и 45 воздержались.

Аналогичное решение было принято относительно его соратников — бывшего министра здравоохранения Каталонии Тони Комина и бывшего регионального министра образования Клары Понсати.

Карлес Пучдемон и ряд других каталонских политиков бежали в Бельгию в октябре 2017 года, чтобы избежать ареста после проведения референдума о независимости Каталонии, который испанское правительство назвало незаконным.

В 2019 году Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европейский парламент и получили депутатский иммунитет. Команда юристов Пучдемона планирует подать апелляцию на решение Европарламента.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против — 7,83% при явке 43,03%.

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