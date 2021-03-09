Ученые провели радиоуглеродный анализ и раскрыли шокирующую тайну неандертальцев 6 9.03.2021, 14:32

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Древнюю историю Европы можно теперь переписать по-новому.

Международная группа ученых провела радиоуглеродное датирование, которое показало, что неандертальцы исчезли из Европы на тысячи лет раньше, чем считалось. Более ранние работы поместили последних неандертальцев, которые жили на территории современной Бельгии в период 23880 тысяч лет назад, сообщает Naked science.

Некоторые ученые сомневались в точности этих датировок в связи с техническими аспектами проведения радиоуглеродного анализа. Вместе с тем, точное время вымирания неандертальцев важно с точки зрения понимания способностей и природы данного вида, а также ответа на вопрос, почему он все-таки исчез.

Теперь же ученые решили провести новое радиоуглеродное датирование, разработав новый способ подготовки образцов. Исследователи взяли образцы костей неандертальцев из пещер Бельгии и изучили их, предварительно очистив от загрязнений с помощью нового метода.

Ученые показали, что плечевая кость неандертальца из бельгийской пещеры, которую анализировали в ходе предыдущих исследований, была сильно загрязнена ДНК крупного рогатого скота. Палеоантропологи предполагают, что это произошло в результате использования клея, который применяли для восстановления кости (его изготовили при помощи бычьего коллагена).

Новое радиоуглеродное датирование позволило выяснить, что с вероятностью 95% неандертальцы исчезли из Северо-Западной Европы между 44200 и 40600 лет назад. То есть, это произошло гораздо раньше, чем считалось до этого.

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