Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и США 9.03.2021, 14:46

Одновременно предложена система скидок на европейском рынке.

Саудовская Аравия продолжает повышать цены на свою нефть для покупателей в Азии и США, одновременно предлагая скидки на европейском рынке.

Для азиатских клиентов апрельские партии от государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramсо подорожают почти по всей линейке марок, сообщает Platts со ссылкой на опубликованный в понедельник прайс-лист (перевод — finanz.ru).

Самый популярный саудовский сорт Arab Light станет дороже на 40 центов и будет продаваться по рекордной за год цене - на 1,4 доллара выше бенчмарка Oman/Dubai.

Легкие марки Arab Superlight и Arab Extra Light подорожают на 50 и 60 центов соответственно. Цена Arab Medium вырастет на 20 центов, а Arab Heavy останется неизменной.

В третий раз с начала года стоимость саудовской нефти поднимется для США: Extra Light - на 30 центов за баррель, а Light и Medium.

С начала года легкие марки Saudi Aramcо для азиатских покупателей подорожали уже на 1,1 доллара, а для американских - на 40-60 центов.

В Европе, где саудовская нефть конкурирует с российской, политика Эр-Рияда диаметрально противоположная. В апреле королевство резко увеличивает скидки к Brent, де-факто отменяя повышение цен, предпринятое в предыдущем месяце. Для клиентов на северо-западе ЕС Arab Extra Light в апреле подешевеет на 1 доллар, Light и Medium - на 1,7 доллара, а Heavy - на 1,9 доллара. Дисконт этих сортов к Brent увеличится до 1,1, 1,9, 2,5 и 3,2 доллара соответственно.

Средиземноморские страны смогут покупать саудовскую нефть по минимальным ценам с начала года. Стоимость Arab Extra Light для них снизится на 1,5 доллара до скидки в 1,9 доллара к Brent. Arab Light подешевеет на 1,7 доллара и будет продаваться на 2,2 доллара дешевле североморского сорта. Настолько же уменьшится официальная цена сорта Arab Medium, который будет стоить на 2,6 доллара меньше Brent. Скидка для Arab Heavy станет больше на 1,8 доллара и составит 3,1 доллара за баррель.

Новые ценники саудиты опубликовали, дождавшись итогов заседания ОПЕК+, где альянс из 28 стран принял решение продолжать жестко ограничивать добычу. Право незначительно нарастить поставки в апреле получили лишь Россия и Казахстан - на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Другие государства ОПЕК+ сохранят квоты неизменными, качая в сумме почти 7 млн баррелей в день меньше, чем до кризиса.

Саудовская Аравия при этом продолжит добровольное снижение добычи на дополнительный 1 млн баррелей в в сутки.

Дефицит на рынке нефти сохранится в ближайшие месяцы, и ОПЕК+ рассчитывает на ускоренное сокращение запасов, которые прийти в норму уже к началу четвертого квартала этого года, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Нарушить планы может американский сланец, однако пока существенный рост буровой активности не привел к заметному повышению добычи.

«При продолжительном периоде высоких цен многие подготовленные скважины могут быть запущены в эксплуатацию. В ситуации роста предложения конкурентов ОПЕК+ может принять решение об увеличении собственной добычи, чтобы не отдавать вновь долю рынка США. Но пока не ясно, сможет ли страна увеличить добычу в ближайшие два-три квартала, или для этого нужен гораздо более длительный период высоких цен», - отмечает Полищук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».