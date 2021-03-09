Норвегия приостановила продажу оборонного завода российской компании 2 9.03.2021, 15:07

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фото: Reuters

Сделку проверяет контрразведка страны.

Правительство Норвегии приостановило продажу завода по производству двигателей российской компании. Проверкой сделки занимается контрразведывательное Управление национальной безопасности, сообщает "Радио Свобода".

Завод Bergen Engines принадлежит британской Rolls-Royce. Он производит дизельные и газопоршневые двигатели. В начале февраля английская компания анонсировала его продажу структуре российского "Трансмашхолдинга" приблизительно за 150 миллионов евро.

"Трансмашхолдинг" сообщил, что с помощью покупки планирует расширить свое присутствие на рынке микроэлектростанций для удаленных объектов. Однако в Норвегии опасаются использования предприятия в военно-промышленном комплексе.

Bergen Engines – производитель корабельных двигателей, которые используются ВМС Норвегии. Двигатели компании стоят на норвежских патрульных кораблях, разведывательном судне и запланированы к поставке на строящиеся для минобороны ледокольные суда.

Корабельные двигатели – одна из самых проблемных отраслей для российского судостроения. В проект стратегии развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация с корабельными двигателями названа "особо критической". До 2014 года значительную часть из них Россия закупала на Украине и в странах НАТО, однако это стало невозможным из-за введенных санкций.

Попытки закупить китайские двигатели не устроили российских военных, писали российские специализированные издания, в том числе из-за постоянных поломок. В состав продаваемого норвежского завода входит не только производственная площадка, но и конструкторское бюро. В конце 2020 года российский поставщик двигателей для военных – Объединенная судостроительная корпорация – сообщал о создании научно-технического центра судовых двигательных установок вместе с "Траншмашхолдингом".

Министр юстиции сообщила, что планирует провести отдельный брифинг по ситуации с членами парламента. "Норвегия приветствует иностранные инвестиции, но они должны быть сбалансированы с потенциальными угрозами национальной безопасности", – добавила она.

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