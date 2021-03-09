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Путин споткнулся: самая большая ошибка Москвы в ХХІ веке

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  • Виктор Каспрук, wordpress.com
  • 9.03.2021, 15:15
  • 4,152
Путин споткнулся: самая большая ошибка Москвы в ХХІ веке

Капитан «Титаника» не понимает, что пробоины в корпусе уже не залатать.

Путин неоднократно повторял, что величайшей трагедией ХХ века был развал СССР. Собственно от этого сомнительного утверждения и начала формироваться все дальнейшая политика Москвы, которая начала наращивать свою агрессию по всему миру. Именно с этого момента Российская Федерация перестала считаться с международным правом, заменив его на право сильного.

Но отправной точкой начала уничтожения Россией самой себя можно считать оккупацию ею украинского Крыма и части Донбасса. Это самая большая ошибка Кремля в ХХІ веке. За которую расплачиваться Российской Федерации придется еще очень и очень долго.

Весной 2014 года фейковая зимняя Олимпиада в Сочи вдохновила российского диктатора на безумные идеи. Но Путин споткнулся об Украину. И эта его трагическая ошибка неисправимым образом будет влиять на репутацию России и отношение к ней в мире. Не говоря уже об изменении мировой истории, к которой так стремился все время Путин.

Трудно даже себе представить, как к этому неадекватному решению мог прийти "лидер нации", где в это время были его советники и эксперты, которые должны были просчитывать все негативные последствия для Российской Федерации хотя бы на несколько шагов вперед.

Путин добровольно подставил Россию под санкции. И чтобы кремлевские уголовники и воры, которые выдают себя за политиков, не говорили, но они постепенно давят на РФ. Коллективный Запад от них не собирается отказываться, и если в Кремле наконец не одумаются, то на Россию необратимо ждет судьба Советского Союза.

Одурманенное путинской пропагандой население Российской Федерации не готово осознать, что все "достижения" диктатора – это чистая фикция. В действительности можно говорить лишь о антидостижениях.

Реальные результаты правления Путина за 20 лет таковы: расцвет коррупции; распил бюджета на многомиллиардных госпроектах; увеличение пенсионного возраста; падение курса рубля в 4 раза; резкий рост цен на продукты (только на гречку цены увеличились за 5 лет в 5 раз); рост цен на бензин в 7 раз; дикий рост тарифов ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства); рост цен на жилье (жилье становится менее доступным молодым семьям); снижение рождаемости и провальная демографическая ситуация; провал с допинг аферой и отстранение российских спортсменов на 4 года от всех крупных соревнований в мире; снижение реальных доходов граждан России за последние 7 лет; рост числа нищих и малоимущих в стране; введение в Российской Федерации цензуры; установление в России полицейского государства; провал в космической отрасли (по количеству запусков РФ уступает уже не только США и ЕС, но и Китаю и даже Индии).

Сегодняшние времена в России очень напоминают события перед началом больших репрессий организованных Сталином. Тогда тоже хлопали в ладоши с пеной у рта и смотрели на вождя взглядом сыновней преданности. А потом, через несколько лет, в лагерях погибли миллионы людей.

"Демократия" и "свобода слова" в Российской Федерации уже выросли до такого неслыханного "уровня", что еще немного и следующим шагом Кремля станет запрет социальных сетей и Интернета. Ведь они мешают Путину строить "светлое будущее".

А когда информационное пространство почти зачищено, то можно спокойно уже двигаться дальше. Так в России заставили самораспуститься организацию "За права человека". И можно лишь предположить какое колоссальное давление оказывалось на его руководство.

Все происходит по принципу, который в свое время определил один из лидеров оппозиции Борис Немцов: "чем ниже рейтинг власти, тем большими становятся репрессии". Скоро оценивать "права человека" в России станет совершенно невозможно, из-за полного отсутствия таковых.

Хотя, справедливости ради, необходимо признать, что все же в путинской России у граждан остаются некоторые "права": платить налоги, быть доносчиком, проводить акции в поддержку Путина и единороссов. Эти права у "неокрепостных" не отнимут.

Путин шаг за шагом готовит населения РФ до того, что оно будет очень радоваться, когда ему сообщат, что в Кремле наконец принято решение раз и навсегда отгородиться от ненавистного всем Запада, который мешает россиянам жить.

Режим клептократов в такой изоляции от демократического мира видит единственную возможность своего дальнейшего выживания. Вот почему в Кремле так с этим спешат. Искоренение критического мышления в России становится главной задачей действующей власти. Поскольку в "путинском королевстве кривых зеркал" с инакомыслием решили покончить раз и навсегда.

Поэтому организация "За права человека" в РФ не только не нужна, она очень вредна в стране, где живет лишь один человек – Путин. А вот его права защищают спецслужбы, полиция, армия и флот. Да и вообще нужно меньше думать, когда за вас думает "великий старец" в Кремле.

Путин превратил Россию в сплошной "рай". Но это только "рай" для избранных. Для всех остальных вход туда строго запрещен.

Его абсолютно не волнует, что в стране целенаправленно уничтожается здравоохранение, а зачем вообще россиянам нужны больницы, когда они при таком президенте стали просто "бессмертными".

По-варварски вырубается лес, распродаются природные ресурсы иностранным компаниям, разрушается сельское хозяйство и промышленность, катастрофически загрязняется природа и города. Цены на продукты страшные, а заработная плата и пенсии – ничтожные. И все за каких-то 20 лет. И зачем об этом вспоминать, когда есть любимый Путин. Надо сплачиваться вокруг "вождя". Потому что, как рассказывает телевизор, россияне – это "одна большая семья".

Для путинского бессовестного времени очень характерно, когда демонстративно и показательно прессуют и заставляют ликвидировать все "островки" защитников прав человека. У преступников, узурпировавших власть, нет вообще в лексиконе таких понятий, как права человека. Они не понимают ценности этого и не осознают, пока сами не окажутся на скамье подсудимых.

Путин заботится лишь о соблюдении своих и кооператива Озеро "прав" грабить Россию. Если вы не из их числа и не имеете административного ресурса, то в стране распоясавшейся полицейщины, если попадете под репрессивный каток, рассчитывать не на что.

Россиянам оставляли только одно право – смотреть и слушать то, что рассказывают по телевизору штатные пропагандисты. Под эти "пропагандистские мантры" рушится государство, которое путинцам совершенно не жалко.

После вторжения в Украину Путин и его подельники перестали считаться не только с правилами, заведенными в международном сообществе, но и пошли на беспредел в самой Российской Федерации.

Капитан "Титаника" делает вид, что политические штормы вокруг России его не касаются. А ядерный статус РФ дает ей право делать с соседними странами все, что заблагорассудится.

Но последние события наглядно доказывают, что в Кремле очень ошибаются. Поскольку, не оставив Украину в покое и не выведя свои войска с ее территории, Россия очень рискует тем, что корабль ее государственности пойдет на дно. Пробоины в ее корпусе уже ничем не залатать.

Виктор Каспрук, wordpress.com

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