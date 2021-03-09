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В январе смертность в Чехии стала самой высокой за последние 70 лет

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  • 9.03.2021, 15:23
В январе смертность в Чехии стала самой высокой за последние 70 лет
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В стране напряженная ситуация с COVID-19.

Уровень смертности в январе текущего года в Чехии стал самым высоким с 1950 года. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления (ČSÚ), сообщает idnes.cz.

За первый месяц 2021 года в стране скончалось 15 900 человек, что на 50% выше среднего показателя за последние пять лет. По словам председателя ČSÚ Марека Ройичека, количество смертей за январь не было таким высоким начиная с 1950 г. В среднем в последние годы в январе умирало от 9 500 до 12 400 жителей страны.

Несмотря на то, что в статистических данных не указаны причины роста смертности, специалисты связывают его с пандемией коронавируса. По данным Министерства здравоохранения Чехии, в январе скончалось 4 767 человек, зараженных коронавирусом, что стало вторым самым высоким показателем за период пандемии.

Напомним, ситуация с распространением COVID-19 в Чехии остается крайне напряженной. Несмотря на то, что темпы распространения коронавируса снижаются, 8 марта количество инфицированных пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в больницах, достиг 1 789 человек. Это стало рекордным показателем с начала эпидемии. Всего, по данным Минздрава Чехии, коронавирусом заразилось более 1 335 000 человек, 22 147 скончались.

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