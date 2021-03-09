Скрытые платежи и комиссии по карте: как белорусам избежать лишних трат 1 9.03.2021, 15:38

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фото: Tut.by

Раскрыты главные «уловки» белорусских банков.

Весьма часто пользование банковской картой, кредитной или дебетовой, обходится дороже, чем ожидалось. Не всегда клиент выбирает карту, или его выбор ограничен, например – при оформлении по зарплатному проекту. А когда выбор есть, не предлагается вся информация о связанных с картой платежах. Иногда платежи касаются таких операций, о которых мало кто думает при выдаче карты. Не всегда ясно, за что с берут деньги, потому что клиент не получает или не читает расшифровку по операциям.

Myfin.by составил список связанных с банковскими картам дополнительных платежей.

Нюансы основных платежей по банковским картам

Описывая параметры банковской платежной карты, в первую очередь обращают внимание на плату за выдачу карты и стоимость обслуживания карты. Кредитные карты обычно выдают и обслуживают бесплатно, потому что клиент и так платит за пользование кредитом. Дебетовые карты чаще выдают и обслуживают за плату. Выпуск, в массе случаев, обходится в 15-30 руб., обслуживание самых распространенных карт стоит порядка 10-20 руб. в год. Но есть карты с годовой платой в 450 руб.

Однако и эти выплаты иногда имеют особенности:

Некоторые карты выдают бесплатно, но не всем клиентам, а определенным категориям, к примеру – тем, кто получает зарплату по этой карте.

По некоторым картам реклама обещает бесплатное обслуживание, но бесплатным оказывается, первый период, обычно – год.

Иногда встречается такая зависимость – обслуживание карты бесплатно при соблюдении некоторых условий: оборот средств по карт-счету не ниже определенной суммы, обязательное использование карты в определенных операциях.

Есть и другие подобные моменты. Карта может быть бесплатной при использовании, движении денег по ней, но когда клиент «положил и забыл» карту – появляется обязательная плата. Которая вначале съедает деньги на карт-счете, а потом, если тариф позволяет, уводит баланс в минус, делает клиента неплательщиком в глазах банка, и в перспективе – портит кредитную историю.

Плата за пополнение и снятие

Практически все карты белорусских банков обеспечивают бесплатные переводы (на карты того же банка) и платежи внутри страны, не взимается плата за расчеты в магазинах, по системе ЕРИП и т. д.

Клиентов уведомляют о возможной комиссии за снятие наличных в терминалах банка-эмитента. Правда по некоторым картам назначают лимит на снятие, до определенной суммы – бесплатно, потом – с комиссией. Комиссия в своих банкоматах бывает порядка 1-1,5%, но чаще снятие бесплатно.

Больше и чаще взимают комиссию в чужих банкоматах. Обычно в процентах, но с минимальной суммой, к примеру – не меньше 3 или 5 рублей. Все это следует узнавать самостоятельно. Самый неприятный момент – плата в чужих устройствах меняется без обязательного предупреждения. Еще хуже – если одновременно вводится лимит. Так можно снять сумму в три приема и заплатить комиссию трижды.

Как правило, вместо цены снятия на экране банкомата высвечивается предупреждение, что «может взиматься плата». Фактически в чужих банкоматах снимают 1-2% от суммы.

Плата за пополнение карт счета – редкость, но и она может иметь место. Процент обычно небольшой, 0,25%. Но если вносить деньги в чужих терминалах, то может оказаться дороже.

Плата за дополнительные услуги по карте

При подключении карты, «общим пакетом», часто идут некоторые недорогие и постоянные услуги. Распространенный пример – СМС-информирование о движении средств по карте. Банк может информировать о разных операциях, и взимать плату пропорционально спектру сообщений:

СМС о зачислении денег на карту свыше определенной суммы, к примеру – СМС о зарплате приходит, о переводе меньше 5 рублей – нет, за такой тариф берут порядка 1 руб. в месяц;

другой вариант – приходят сообщения о всех расходных операциях: платежах, переводах, тут приходится платить больше, до 3 руб.;

в некоторых тарифах приходят сообщения только о расходных операциях за границей, цена разная, может быть примерно 1-1,5 руб.

В СМС идут служебные сообщения, предупреждения, предложения и требования банков. Но эти услуги можно получить и без подключения платного СМС сервиса.

Возможная статья расходов – страхование карты или средств на ней. Не все карты застрахованы, но иногда эта операция подается как стандартная при подключении. Сумма зависит от условий, бывает порядка 10 руб. в год, бывает и больше.

Плата за операции через другие банки

Операции за границей, платежи за границу и еще некоторые операции проходят с участием банков посредников. Иногда это не требует дополнительной платы, иногда – взимается определенный процент. Так, для некоторых наших соотечественников было неожиданностью, что за их расчеты по картам международных стандартов Visa и Mastercard в других странах взимается комиссия порядка 1%.

Плата за конверсию валют

Здесь возможно несколько вариантов.

Есть валютные карты, внесенные на них рубли автоматически обмениваются на валюту по курсу покупки валюты банка. При снятии рублей с такой карты происходит обратный обмен по курсу продажи этого банка.

Разница фактически становится дополнительным расходом клиента.

При расчете рублевой картой за границей или при платеже иностранному получателю, например – на Aliexpress, тоже идет обмен по курсу продажи.

Разница в курсах доллара и евро бывает меньше 1%, иногда – до 1,5%. По российскому рублю – около 2%, бывает – выше 4%, по польскому злотому средняя разница порядка 24%, в некоторых банках – выше 100%. Платить рублевой картой в Польше явно дорого.

Платежи в рамках пакетов услуг

Не всегда банковская карта предлагается как самостоятельный продукт. Некоторые карты выдают только с подключением к определенному пакету услуг. Платежи за входящие в пакет услуги не всегда прямо связаны с пользованием картой. Стоимость пакета бывает и 1,5 руб., и больше 10 руб., есть пакеты во много раз более дорогие.

Платежи не за карту, но за счет

Мы часто путаем счет и открытую к нему карту. Это не одно и то же. К счету можно открыть несколько карт. Платежи, связанные со счетом, могут не озвучиваться при подключении карты, обычная формулировка: «оплата согласно тарифам банка». Потому эти тарифы следует изучить. Плата за счет обычно чуть меньше платы за обслуживание карты.

Штрафные санкции

При подключении карты меньше всего внимания обращают на обращают на штрафные санкции. Большая часть штрафов и пеней касается кредитных карт, в т. ч. столь популярных карт рассрочки.

Яркий пример – непогашенный вовремя платеж по карте рассрочки. Ставка в доли процента (фактически бесплатно) превращается в десятки процентов. Плюс пени, штрафы и пр. Это в разы дороже обычного кредита.

Во сколько могут обойтись дополнительные платежи по карте

Все индивидуально. Специальных ограничений здесь нет, потому что клиент платит за подключенные услуги, хотя бы и ненужные ему. Обычно несколько дополнительных услуг стоят дороже, чем плата за текущее обслуживание карты.

Одно только платное СМС-оповещение по некотором распространенным картам выходит дороже годового обслуживания. Частая конверсия по расходу может сравниться с налогом. Самый дорогой вариант – штрафы за несвоевременное погашение рассрочек.

Как избежать дополнительных платежей?

К сожалению, не все работники банков предупреждают обо всех платежах, многое считается само собой разумеющимся. Потому клиенту стоит сделать следующее:

Во-первых, внимательно прочесть договор при открытии карты. Еще лучше – заранее ознакомиться с полными условиями на сайте банка.

Во-вторых, прямо спросить у сотрудников банка о цене интересующих вас услуг. И о том, какие платные услуги вам автоматически подключены.

В-третьих, выяснить, как отключить ненужные вам услуги

В-четвертых – после 1-2 месяцев пользования картой посмотрите в личном кабинете на сайте банка весь список взятых комиссии и пр.

Если сделать все это, то лишних платежей будет значительно меньше. А если периодически следить за выпиской по карт-счету, читать все уведомления банка, то риск потерять деньги останется минимальным.

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