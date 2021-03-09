Медики назвали неожиданно полезный для нервной системы и мозга продукт 9.03.2021, 15:43

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Долгое время его употребление не приветствовалось специалистами.

Сливочное масло долгие годы считалось вредным продуктом, однако его отсутствие в меню негативно сказывается на состоянии организма. Медики раскрыли пользу продукта, который дает крепкое здоровье, пишет lenta.ua.

Сливочное масло обвиняли в развитии ожирения и повышении «плохого» холестерина в крови. Во-первых, оно не такое жирное, как рекомендуемое всеми оливковое масло, а во-вторых, продукт еще способствует выводу этого «плохого» холестерина.

По словам экспертов, сливочное масло богато на Омега-3, Омега-6, а также на жирорастворимые витамины А, Е и D. Они необходимы для здорового роста и состояния волос и ногтей, есть колоссальная польза для кожи. Сердечно-сосудистая система «будет благодарна» продукту за жирные кислоты, которые обеспечивают сосудам эластичность и тонус. Полезным он будет и для ЖКТ, так как защищает кишечник от инфекций.

Масло стоит ввести в рацион и потому, что оно поднимает уровень серотонина, улучшает состояние центральной нервной системы и работу мозга. Лауриновая кислота в его составе подавляет развитие патогенных грибков. Высокая калорийность продукта заряжает организм энергией. Врачи советуют есть не больше 30 граммов масла в день – тогда оно не вызовет негативных последствий.

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