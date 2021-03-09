Знаменитый врач Дмитрий Харьков: Нужно друг другу помогать и поддерживать 2 9.03.2021, 15:56

Дмитрий Харьков

Известный витебский трансплантолог рассказал, почему уволился в знак солидарности со своим коллегой.

Известный трансплантолог Дмитрий Харьков увольняется из клиники «руководствуясь принципами гуманизма, этики и солидарности врачей», сообщает «Радыё Свабода».

Кандидат медицинских наук, заведующий отделом перспективных направлений высокотехнологичной медицинской помощи МНПЦ трансплантологии и гематологии Дмитрий Харьков написал заявление об увольнении.

Он сделал это в знак солидарности со своим Витебским коллегой, заведующим отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимиром Мартовым, с которым не продлили контракт.

8 апреля у доктора Харькова кончается контракт, за месяц до окончания он написал заявление об увольнении из МНПЦ.

«Я оставил заявление у секретаря директора МНПЦ Олега Руммо, в нем изложил свою принципиальную позицию. Заявление уже подписано. Никто ничего не спросил», – говорит Дмитрий Харьков.

Известный трансплантолог учился в Витебском медицинском институте. Отец Владимира Мартова, профессор, доктор медицинских наук Юрий Борисович Мартов, обучал его хирургии.

Дмитрий Харьков публично обращается к главному доктору Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрею Захарову, а также хочет услышать мнения председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова и профсоюзного лидера медиков Вячеслава Шило.

«Очень обидно, что никто не защищает человека – ни профсоюзы, ни ассоциация врачей. Мне хотелось бы узнать мнение главврача, какие у него объяснения, по какой причине Владимиру Мартову не продлевают контракта, что он скажет. Ведь династия Мартовых очень уважаемая, известная, отец Владимира Юрий Борисович был личностью. Нужно друг другу помогать и поддерживать, иначе ничего не будет.

Вопрос встает шире: рушится система координат, рушится система моральных принципов. Человек – профессионал высокого класса, он столько жизней спас. Главная ценность у нас какая? Человеческая жизнь. Получается, что обошлись незаслуженно. Система человеческих ценностей пострадала. А без системы ценностей общество не может идти к чему-то светлому. Очень грустно», – комментирует свой поступок доктор Дмитрий Харьков.

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