В Бресте прошла акция против судебного беспредела 1 9.03.2021, 16:25

Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото акции протеста в Бресте. Участники акции не согласны с приговором Александру Кордюкову.

Напомним, 25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.

Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.

На слушаниях по делу Гаврилов открыто признался, что это он убил безоружного демонстранта Геннадия Шутова.

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