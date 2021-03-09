В Бресте прошла акция против судебного беспредела

В Бресте прошла акция против судебного беспредела1
- 9.03.2021, 16:25
Фотофакт.
Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото акции протеста в Бресте. Участники акции не согласны с приговором Александру Кордюкову.
Напомним, 25 февраля в Бресте вынесли приговор покойному Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа, и его другу Александру Кордюкову.
Лукашенковский суд признал Шутова и Кордюкова «виновными». Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.
Погибшему от рук карателей Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.
«Потерпевшими» суд признал военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщикa Арсения Голицына.
На слушаниях по делу Гаврилов открыто признался, что это он убил безоружного демонстранта Геннадия Шутова.