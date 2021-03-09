Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети через два дня после включения 9 9.03.2021, 17:29

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фото: ТАСС

Власти уверяют, что «все идет по плану».

10 марта первый энергоблок Белорусской АЭС отключат от сети. В пресс-службе "Белэнерго" заявляют, что это плановое отключение — для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением её мощности до минимально контролируемого уровня, сообщает "Еврорадио".

Самое интересное, что 20 февраля назад первый энергоблок отключали от сети. Включили его только вчера — 8 марта. Это отключение в "Белэнерго" также объясняли как плановое — "выполнение регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации".

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