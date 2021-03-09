закрыть
9 марта 2021, вторник, 18:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети через два дня после включения

9
  • 9.03.2021, 17:29
  • 2,146
Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети через два дня после включения
фото: ТАСС

Власти уверяют, что «все идет по плану».

10 марта первый энергоблок Белорусской АЭС отключат от сети. В пресс-службе "Белэнерго" заявляют, что это плановое отключение — для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением её мощности до минимально контролируемого уровня, сообщает "Еврорадио".

Самое интересное, что 20 февраля назад первый энергоблок отключали от сети. Включили его только вчера — 8 марта. Это отключение в "Белэнерго" также объясняли как плановое — "выполнение регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў