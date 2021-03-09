В Германии обнаружили штамм коронавируса, сочетающий черты британского и африканского 1 9.03.2021, 17:39

Штамм обнаружили во время проверки в аэропорту Берлина.

В Германии обнаружили мутировавший вариант коронавируса, сочетающий черты и британского, и южноафриканского штаммов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Штамм обнаружили у человека, прибывшего из федеральной земли Саксония, во время рутинной проверки в аэропорту Берлина. О результате заявила компания Centogene, в лаборатории которой анализировали образец.

Эта мутация под названием B.1.525 уже была замечена в некоторых странах, в том числе в Европе - Дании, Италии, Норвегии, но в Германии это первый известный случай.

Одна из характерных черт британского штамма B.1.1.7 - изменения белка, образующего "шип" вируса, благодаря которым он заразнее обычного.

Южноафриканский штамм E484K отличается тем, что хуже сдерживается уже выработанными антителами к вирусу, поэтому с ним связаны опасения по эффективности уже разработанных вакцин.

В настоящее время нет точной информации о том, насколько новая мутация опаснее и насколько она уже распространилась в Германии.

В последнее время страна существенно нарастила исследования положительных результатов теста, чтобы понять распространенность мутировавших штаммов.

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