закрыть
9 марта 2021, вторник, 18:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач БСМП Артем Сорокин планирует вернуться на работу через неделю

3
  • 9.03.2021, 18:05
  • 1,384
Врач БСМП Артем Сорокин планирует вернуться на работу через неделю
Артем Сорокин
Фото с личной страницы в Facebook

Коллеги готовятся встречать героя.

Ровно неделю назад анестезиолога БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда — его признали виновным в разглашении врачебной тайны и приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год. Сейчас врач находится дома: он взял отпуск за свой счет, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. К работе Артем Сорокин планирует вернуться 16 марта, рассказали tut.by его коллеги. Из-за уголовного дела он больше трех месяцев был лишен возможности работать с пациентами.

2 марта врача-анестезиолога Артема Сорокина освободили в зале суда. Суд Московского района Минска признал его виновным в разглашении врачебной тайны и назначил в качестве наказания два года колонии, но с отсрочкой на год. Это значит, что доктор будет на свободе, и через год, если он не совершит никаких правонарушений, наказание будет снято.

Сейчас Артем Сорокин находится дома, вместе с семьей. По словам супруги Натальи, он написал заявление на отпуск за свой счет. К работе доктор планирует приступить 16 марта. На данный момент врач находится под подпиской о невыезде. С 19 ноября 2020 года он находился под стражей. Сперва — в СИЗО КГБ, затем — в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

— Готовимся встречать Артема в больнице. Его ждем не только мы, но и коллеги из соседних отделений. Передают ему приветы и желают скорейшей встречи в операционной, — рассказывает врач отделения анестезиологии БСМП в Минске.

Приговор Артем Сорокин решил не обжаловать, рассказала его жена Наталья.

Суд над врачом минской БСМП Артемом Сорокиным и журналисткой tut.by Катериной Борисевич, которых обвиняли в разглашении врачебной тайны о состоянии погибшего Романа Бондаренко, проходил в закрытом режиме и продлился шесть дней. 2 марта был оглашен приговор: врачу — два года колонии с отсрочкой на год, журналистке — полгода колонии. Она остается в СИЗО.

Уголовное дело в отношении них возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Напомним, 13 ноября за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории, отец троих детей. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў