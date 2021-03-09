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Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

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  • 9.03.2021, 18:16
Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Это шестое изменение цен на бензин и дизель в этом году.

С 10 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 19 процентов, розничные цены на моторное топливо на АЗС увеличатся на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 10 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 76 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 8 копеек, ДТ — 1 рубль 86 копеек.

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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