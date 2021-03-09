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SpaceX хочет подключить свою спутниковую интернет-сеть Starlink к самолетам и кораблям

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  • 9.03.2021, 18:38
SpaceX хочет подключить свою спутниковую интернет-сеть Starlink к самолетам и кораблям

SpaceX запустила уже более 1100 спутников для интернет-сети Starlink.

Американская компания SpaceX хочет начать подключение больших транспортных средств – от грузовиков до самолетов и кораблей – к своей спутниковой интернет-сети Starlink. Такой запрос компания подала в Федеральную комиссию по связи, отмечает CNBC.

Такой шаг позволит расширить сеть из домов и офисов на транспортные средства. Согласно запросу, SpaceX хочет начать предоставлять услуги именно для больших транспортных средств.

Интернет от Starlink будет доступен как в США, так и в других частях мира. Директор по спутниковой политике SpaceX Дэвид Голдман привел примеры водителей грузовиков из США и пилотов европейских грузовых авиалайнеров, которые демонстрируют необходимость доступа к интернету во время движения.

В то же время в SpaceX не указывают, будут ли терминалы для использования Starlink иметь другой дизайн, нежели те, которые сейчас устанавливают первым клиентам в виде спутниковых тарелок. Однако SpaceX заверила, что мобильные станции будут иметь дополнительные крепления, "которые позволят устанавливать их на транспортные средства, суда и самолеты".

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 1100 спутников для Starlink. В октябре прошлого года SpaceX запустила публичную бета-версию приложения Starlink для клиентов в США, Канаде и Великобритании по цене $99 в месяц.

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