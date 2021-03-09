закрыть
9 марта 2021, вторник, 21:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Антарктиде голодные косатки преследовали пингвина, но он их хитро переиграл

8
  • 9.03.2021, 19:20
  • 4,702
В Антарктиде голодные косатки преследовали пингвина, но он их хитро переиграл

Видеохит.

Тревел-блогеры Мэтт и Анна Карстен во время экскурсии в проливе Жерлаш в Антарктиде сняли погоню с участием нескольких косаток и одного пингвина. Предупреждаем: видео и правда очень волнительное, но закончилось все хорошо, так что переживать не из-за чего!

Как это было: косатки преследовали пингвина, который уже не знал, куда ему деться. К счастью, на пути попалась группа туристов на лодках. Тогда птице пришло в голову искать спасения у людей. Пингвин сперва просто кружил вокруг лодок, туристы то и дело теряли его из виду. Кое-кто даже предположил, что он все же попался косаткам, пишет meduza.io.

Но не тут-то было, пингвин выжил и попытался запрыгнуть в лодку — увы, неудачно. Зато вторая попытка оказалась успешной. Один из туристов даже поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не свалился за борт. В итоге пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, распрощался со своими спасителями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў