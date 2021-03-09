Зеленский о встрече в нормандском формате: Если ее не будет, встречусь с каждым лидером отдельно 2 9.03.2021, 19:39

Владимир Зеленский

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины подчеркнул, что больше затягивать со встречей в нормандском формате нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдет способ встретиться с лидерами стран "Нормандской четверки" по отдельности, если в ближайшее время не будет назначена точная дата нормандского саммита на высшем уровне.

Если встреча в нормандском формате в обозримом будущем не состоится, будет приложено максимум усилий для встречи с лидерами Франции, Германии и России по отдельности. Об этом 9 марта на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Гордон".

"Нормандская встреча в любом случае готовится. Скажу от себя то, что говорил и нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате – найду формат, когда встречусь с каждым лидером "Нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомету… Ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно", – заявил президент Зеленский.

Он подчеркнул, что больше затягивать со встречей в нормандском формате нельзя.

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