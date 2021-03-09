закрыть
9 марта 2021, вторник, 21:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о встрече в нормандском формате: Если ее не будет, встречусь с каждым лидером отдельно

2
  • 9.03.2021, 19:39
Зеленский о встрече в нормандском формате: Если ее не будет, встречусь с каждым лидером отдельно
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Украины подчеркнул, что больше затягивать со встречей в нормандском формате нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что найдет способ встретиться с лидерами стран "Нормандской четверки" по отдельности, если в ближайшее время не будет назначена точная дата нормандского саммита на высшем уровне.

Если встреча в нормандском формате в обозримом будущем не состоится, будет приложено максимум усилий для встречи с лидерами Франции, Германии и России по отдельности. Об этом 9 марта на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Гордон".

"Нормандская встреча в любом случае готовится. Скажу от себя то, что говорил и нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате – найду формат, когда встречусь с каждым лидером "Нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомету… Ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно", – заявил президент Зеленский.

Он подчеркнул, что больше затягивать со встречей в нормандском формате нельзя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў