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Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента

  • 9.03.2021, 22:06
Протестующие в Ереване заблокировали здание парламента
Фото: ТАСС

Они заявили о планах блокировки других госучреждений.

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна граждане перекрыли улицу Демирчяна, установив на ней палатки, как и на проспекте Баграмяна, чем заблокировали входы в здание парламента. Об этом сообщает агентство "Новости-Армения".

В ходе митинга произошли столкновения между протестующими и полицией, писало "Новости-Армения". В частности, правоохранители пытались помешать демонстрантам заблокировать улицу Демирчяна и установить там палатки.

Кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения за спасение Родины" Вазген Манукян заявил, что "парламент будет работать только тогда, когда придет принять достойное решение для нашего народа и государства".

"От них требуется только собраться и потребовать отставки Пашиняна. Значит, они должны не суметь зайти в здание... Мы разобьем палатки, закроем вход, чтобы ни один депутат не мог пройти в здание", – заявил он.

Представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что протестующие будут блокировать и другие государственные здания. "Все те госинституты, которые осуществляют антинациональную, антигосударственную и антиконституционную деятельность, мы должны окружить и прекратить их деятельность", – заявил он.

Сагателян сообщил, что митингующие перекрывают проспект Баграмяна и улицу Демирчяна и намереваются не допустить продолжения работы парламента, поскольку, по мнению протестующих, его работа антиконституционна, антигосударственна и антинациональна.

Он также возложил часть ответственности за создавшуюся напряженность на президента. "Мы считаем, что у нас нет президента и президентского института", – сказал Сагателян.

Политик подчеркнул, что оппозиция не ожидает того, что армия к ней присоединится, хотя поддерживает ее.

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