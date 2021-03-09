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Польша диверсифицирует поставки нефти из РФ

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  • 9.03.2021, 23:06
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Польша диверсифицирует поставки нефти из РФ

Страна будет получать сырье из США.

Руководитель компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что концерн впервые в истории заключил долгосрочный контракт на поставку сырой нефти из США. Контракт с топливной корпорацией ExxonMobil предусматривает поставку примерно одного миллиона тонн сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы компании Orlen в Польше, Чехии и Литве. ExxonMobile — один из крупнейших мировых производителей сырой нефти и химикатов на ее основе, передает «Радио Польша».

«Мы продолжаем диверсифицировать наши источники поставок», — подчеркнул глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек. Сейчас перед Польшей стоит задача минимизировать энергетическую зависимость от РФ.

Он добавил, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией, компания находится в хорошей форме: «Мы вносим в бюджет государства ежегодно около 36 млрд злотых (более 7,8 млрд евро). Во времена правительства «Гражданской платформы» Orlen в бюджет приносил около 25 млрд злотых (5,4 млрд евро). В те времена зарабатывала топливная мафия и никому из «Гражданской платформы» это не мешало».

За последние три года PKN Orlen укрепил отношения с крупнейшими производителями нефти в мире, включая Saudi Aramco, и обеспечил новые маршруты поставок, например, из Западной Африки.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen снабжаются сырой нефтью на основе долгосрочных контрактов с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также спотовыми поставками из Северного моря, Анголы и Нигерии.

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