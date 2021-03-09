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Шведское телевидение передумало приглашать жюри из Беларуси на отборочный тур «Евровидения»

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  • 9.03.2021, 23:17
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Шведское телевидение передумало приглашать жюри из Беларуси на отборочный тур «Евровидения»
иллюстрационное Фото: sander koning/anp

Место Беларуси в одной из восьми групп жюри займет Великобритания.

Возникает вопрос, как представители лукашистов вообще появились в составе жюри отборочного тура, но да ладно. Новость об этом немедленно вызвала резонанс, поэтому под напором возмущенной публики телеканал SVT изменили своё решение за несколько часов.

Место Беларуси в одной из восьми групп жюри займёт Великобритания.

«То, что мы выбрали Беларусь в составе международного жюри, было ошибочным решением», — рассказала Карин Гуннарссон, продюсер конкурса.

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