Шведское телевидение передумало приглашать жюри из Беларуси на отборочный тур «Евровидения»3
- 9.03.2021, 23:17
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Место Беларуси в одной из восьми групп жюри займет Великобритания.
Возникает вопрос, как представители лукашистов вообще появились в составе жюри отборочного тура, но да ладно. Новость об этом немедленно вызвала резонанс, поэтому под напором возмущенной публики телеканал SVT изменили своё решение за несколько часов.
Место Беларуси в одной из восьми групп жюри займёт Великобритания.
«То, что мы выбрали Беларусь в составе международного жюри, было ошибочным решением», — рассказала Карин Гуннарссон, продюсер конкурса.