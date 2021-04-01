Украина запретит ввоз российской пшеницы, бумаги и масла 1 1.04.2021, 7:46

Под санкции Киева попали 25 новых товаров.

Правительство Украины дополнило перечень товаров, которые запрещено ввозить в страну из России. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на его официальном сайте.

В списке 25 новых товаров, среди которых пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, упаковка из целлюлозы, проволока из легированных сталей, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.

Запрет вступит в силу через десять дней с момента его опубликования.

Правительство Украины утвердило санкции против России в декабре 2015 года, в силу они вступили в 2016. С тех пор список запрещенных ко ввозу товаров несколько раз расширялся, а действие ограничений продлевали. Например, в Украину запрещено ввозить из России молочные продукты и чай, алкоголь, цемент и сырье для его производства, минеральные удобрения, трубы, посуду и другие товары.

В 2018 году Россия тоже утвердила запрет на ввоз товаров из списка из Украины. В российском списке уже тогда упоминалась пшеница, подсолнечное и другие масла, а также готовая и консервированная рыба, кондитерские изделия, вино, овощи, фрукты и другие продукты. 9 февраля Россия запретила ввозить с Украины оси для железнодорожных колес, колесные пары и заготовки для них.

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