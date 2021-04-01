Николай Статкевич: Диктатор не дождется 1.04.2021, 8:49

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Николай Статкевич

ФОто: svaboda.org

Режим теряет контроль над страной.

Немецкое радио Deutsche Welle смогло получить ответы на свои вопросы от одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича, находящегося в тюрьме в Жодино. Политик рассказал о видении будущего Беларуси.

В переданных ответах Николай Статкевич дал оценку происходящим в Беларуси событиям рассказал и рассказал о своем видении будущего страны.

"Были и силовые столкновения с тюремщиками"

Обвинения, которые власти предъявили Николаю Статкевичу, сам он лаконично называет "бредом". На вопрос о самочувствии в тюрьме оппозиционер ответил, что "диктатор не дождется", однако сообщил о попытках давления: "В июне 2020 года, еще во время административного ареста, использовались такие методы: лишали сна, по 5-7 раз за ночь забегая в камеру и стуча дубинками по металлу; не водили в душ, лишали передачи, прогулок, чтения. Были и силовые столкновения".

Сейчас, по словам Статкевича, против него в тюрьме в основном используют громкий звук. "Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции. Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах", - рассказал оппозиционер. И добавил, что смог адаптировать к таким условиям, изготовив себе беруши из губки для мытья посуды.

"Белорусский народ знает о том, что он за перемены"

Сегодняшняя ситуация в Беларуси, по мнению Статкевича, существенно отличается от событий 2010 года. "Сейчас белорусский народ знает о том, что он за перемены, за смену власти, люди хотят свободы. Белорусы убедились в том, что из себя представляет власть. Не думаю, что нелегитимный в наших и мирового сообщества глазах, экономический не самодостаточный режим сможет сохранить контроль в течение длительного времени", - отметил Статкевич.

Говоря о развитии политического кризиса в Беларуси, Статкевич прогнозирует медленную деградацию экономики и неизбежные перемены: "Но в целом наш народ ждет отличное будущее, ведь мы его заслужили". Белорусам, которые продолжают борьбу, Николай Статкевич пожелал "достоинства и воли".

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